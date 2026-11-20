Avianca se ubicó como la aerolínea con mejor desempeño en eficiencia de emisiones de Sudamérica y ocupó el puesto 27 a nivel mundial, según la evaluación 2025 de Cirium, firma especializada en datos y análisis de la industria aérea.

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La clasificación, que mide la intensidad de emisiones de pasajeros por asiento kilómetro (CO2/ASK), situó a la compañía colombiana en el tercer lugar entre las aerolíneas latinoamericanas, detrás de Volaris y VivaAerobus, ambas de México.

De acuerdo con el análisis, Avianca registró un indicador de 60,87 gramos de CO₂ por asiento kilómetro y logró reducir cerca de 20 % la intensidad de sus emisiones entre 2019 y 2025.

El resultado se relaciona con medidas como la modernización de la flota, la optimización de rutas, la reconfiguración de aeronaves y la implementación de iniciativas para reducir el consumo de combustible.

Cirium también destacó que, entre 2019 y 2024, Avianca aumentó su capacidad en más de 18 %, mientras disminuía la intensidad de las emisiones por asiento kilómetro, una combinación que calificó como poco frecuente en la industria aérea global.

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En el listado mundial, la aerolínea colombiana se ubicó por encima de compañías como Norwegian, Royal Air Maroc y TAP Air Portugal. El primer lugar fue para Scoot, de Singapur, seguida de Wizz Air, de Hungría, y TUI Airways, del Reino Unido.

“Liderar la conectividad en América Latina implica asumir la responsabilidad de seguir avanzando en la reducción de la intensidad de emisiones por pasajero, manteniendo un servicio confiable y accesible”, Concluyó Gabriel Oliva, presidente Grupo Avianca.