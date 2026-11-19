La decisión del Gobierno de excluir los productos de la canasta familiar del impuesto al valor agregado (IVA) modificó las proyecciones de recaudo contempladas en la Ley de Rescate y abrió un debate sobre la financiación de las cuentas públicas durante los próximos años.

Así lo explicó Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y CEO de Clevertax Assessment, quien señaló que la propuesta inicial de ampliar la base gravable del IVA contemplaba un recaudo cercano a los $40 billones entre 2028 y 2030. Sin embargo, después de considerar las devoluciones previstas, el ingreso neto sería de aproximadamente $20 billones.

“La propuesta del IVA de la Ley de Rescate era técnicamente correcta, pero políticamente ya había nacido muerta”, afirmó Quiñonez al referirse a los cambios anunciados por el Ejecutivo.

El experto explicó que la exclusión de los alimentos no tendría un efecto inmediato sobre el presupuesto de 2027, debido a que las disposiciones estaban previstas para comenzar a aplicarse en 2028. No obstante, indicó que la modificación incidiría en los objetivos de reducción de la deuda pública y en el cumplimiento de la regla fiscal durante los años siguientes. “El hueco no va a aparecer en 2027, sino en 2028”, enfatizó.

Otro de los aspectos de la discusión es la posible reducción de la tarifa general del IVA del 18 % al 17 %. Según Quiñonez, cada punto porcentual de este impuesto representa cerca de $5 billones anuales para las finanzas del Estado.

“Cada punto de IVA vale alrededor de $5 billones al año”, indicó. De esta manera, una reducción de dos puntos porcentuales podría representar una disminución de hasta $10 billones en los ingresos anuales.

Finalmente, Quiñonez planteó que el debate sobre la Ley de Rescate también debe considerar las fuentes de financiación del Estado, el comportamiento del recaudo y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Gobierno tendrá que definir cómo compensará los recursos que dejaría de recibir y cómo mantendrá sus compromisos fiscales a partir de 2028.