Colombia, ante el reto de negociar con el FMI en medio de la crisis fiscal

La relación actual de Colombia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en un momento clave de evaluación y negociación, teniendo en cuenta que el organismo ha calificado la situación fiscal del país como insostenible, debido a que el gasto público se mantiene por encima de los ingresos y la deuda pública supera el 60 % del PIB.

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Sin embargo, el Gobierno nacional contempla la posibilidad de solicitar un nuevo préstamo al FMI por un monto de entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones, con una tasa de interés cercana al 4 %, para ayudar a cubrir las necesidades de financiación de cara a 2027.

Así las cosas, en el “Foro Colombia 2027: el nuevo mapa económico”, organizado por SEMANA, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y María Inés Agudelo, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia, analizaron qué podría negociar el país con el organismo, qué compromisos fiscales implicaría y cómo afectaría la confianza de los mercados y el margen de maniobra del Gobierno.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Cárdenas recordó que el FMI está de acuerdo con la iniciativa de la Ley de Rescate Económico, pero aún no se sabe cuál será el apoyo de este organismo al país.

Agudelo, por su lado, indicó que “Colombia tiene un problema fiscal muy claro y muy grande, pero cuando ha acudido al FMI, ha tenido peores problemas, en el 60, por ejemplo”. Los expertos coincidieron en que la credibilidad será determinante.

Para el exministro de Hacienda, el Gobierno hizo bien en presentar el proyecto antes de llegar a un acuerdo con el FMI, teniendo en cuenta que la imagen del organismo tampoco es la más favorable. “El FMI no nos va a dar toda la plata, pero su préstamo apalanca y atrae”, dijo.

Advirtió, además, que el FMI actúa como “un policía que exige compromisos trimestrales difíciles de cumplir”. Afirmó que la iniciativa de la Ley de Rescate Económico no será el único elemento en la negociación. “Seguramente van a poner sobre la mesa más cosas”, expresó, como las pensiones, las privatizaciones o el Sistema General de Participaciones (SGP).

Sobre este último, mencionó que el organismo podría advertir que la reforma constitucional aprobada en el gobierno de Petro “no es viable fiscalmente”.

María Inés Agudelo, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Agudelo coincidió con Cárdenas en que las negociaciones fiscales de fondo son bastante complejas porque tocan temas estructurales y no superficiales: “Las cosas de verdad son las más difíciles (…) Acá hay unos temas gigantescos del sistema general de participaciones, las pensiones, los subsidios”.

Añadió que el FMI es muy sutil, ya que “ellos no le exigen nada al país (…), pero uno tiene que poner sobre la mesa algo hasta que ellos digan: ‘Ah, bueno, este sí le cree’”.

Finalmente, la experta estimó que el acuerdo que se está adelantando actualmente en Bogotá tomará “un par de meses en negociaciones de ir y venir” antes de llegar a la Junta Directiva del FMI. Opinó que, probablemente, se esté negociando un mecanismo de “standby”.