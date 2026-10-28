“La sostenibilidad fiscal también depende de nuestra capacidad para generar riqueza”: experto sobre el presupuesto de 2027

Colombia tendrá un Presupuesto General de la Nación para 2027 cercano a los $634,9 billones, en un contexto de presiones sobre las finanzas públicas, obligaciones financieras y necesidades de inversión. La distribución de los recursos plantea el desafío de atender el servicio de la deuda sin limitar los proyectos que contribuyan al crecimiento económico.

Del total presupuestado, $155,4 billones se destinarán al servicio de la deuda pública y $88,1 billones a inversión, equivalentes al 24,5 % y el 13,9 % de los recursos, respectivamente. A esto se suma un plan de austeridad del Gobierno nacional estimado en $17,4 billones.

Frente a este panorama, Juan Carlos Cabana, economista de la Universidad del Magdalena y especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia, planteó la necesidad de combinar la disciplina fiscal con medidas que fortalezcan la capacidad productiva del país.

“La sostenibilidad fiscal también depende de nuestra capacidad para generar riqueza. Colombia necesita honrar sus compromisos financieros y administrar responsablemente los recursos públicos, pero no puede perder de vista que el desafío no es solamente cuánto podemos recortar o cuánto debemos pagar, sino cómo utilizamos los recursos disponibles para fortalecer la economía y ampliar las oportunidades de crecimiento”, explicó.

Sobre las medidas de austeridad, el economista advirtió que los recortes deben responder a criterios técnicos y a evaluaciones de resultados. “Una política de austeridad no puede limitarse a reducir cifras en el presupuesto. Es necesario identificar dónde existen ineficiencias, evaluar los resultados del gasto y proteger aquellas inversiones que generan beneficios económicos y sociales. Recortar sin criterios técnicos puede terminar afectando la capacidad del Estado para responder a las necesidades del país”, señaló.

Cabana ha enfocado parte de su trayectoria académica y profesional en el emprendimiento, la formalización empresarial y la evaluación financiera de proyectos públicos. También ha trabajado en la gestión financiera y presupuestal de entidades como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

En cuanto a las prioridades de inversión, destacó la importancia de fortalecer las empresas, mejorar la infraestructura y reducir los costos de producción, con el propósito de impulsar la productividad y ampliar las oportunidades de empleo.

“Colombia necesita entender que la inversión productiva no es contraria a la disciplina fiscal, sino parte de su sostenibilidad. Fortalecer las empresas, mejorar la infraestructura y promover proyectos que eleven la productividad permite ampliar la actividad económica y generar mayores ingresos. El éxito del presupuesto no debe medirse únicamente por los ajustes realizados, sino por los resultados que esas decisiones produzcan para el país”, sostuvo.

El debate sobre el presupuesto de 2027 se centra en conciliar el cumplimiento de las obligaciones financieras con una gestión eficiente de los recursos públicos y las inversiones que contribuyan al crecimiento económico.