Centro Democrático radicó su contrarreforma pensional: “se busca romper el monopolio de Colpensiones”

Mientras en la plenaria de la Cámara de Representantes se adelantaba el trámite de subsanación de la reforma pensional, que fue demandada por vicio de procedimiento y la Corte Constitucional decidió devolverla, en el salón de medios del Senado se daban las explicaciones de la contrarreforma, luego de su radicación en el Legislativo.

Andrés Forero, del Centro Democrático, fue uno de los encargados de sustentar las razones por las cuales presentaban una iniciativa de tal magnitud.

“Más libertad, más sostenibilidad y más equidad” fue el título con el cual fue radicada la iniciativa que, según argumentó Forero, que la reforma tramitada durante el pasado gobierno lesionó los derechos de las personas que hacen parte del pilar semicontributivo. “Son los que llegan a la edad de pensión y no tienen los requisitos, es decir, la mayoría de los colombianos”.

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