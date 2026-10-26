Contrarreforma pensional: estas son las nuevas reglas de traslado y cambio de fondo que propone el Centro Democrático

Recientemente, se dieron a conocer nuevos detalles del articulado de la llamada contrarreforma pensional que la bancada del Centro Democrático radicará en el Congreso.

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Según los detalles a los que tuvo acceso La FM, la propuesta del partido busca regular de estrictamente los mecanismos de traslado entre fondos y fijar un régimen de protección para los ahorros individuales.

¿Cuáles serían las nuevas reglas?

La propuesta de la contrarreforma contempla la posibilidad de que los afiliados se trasladen entre Colpensiones y los fondos privados cada cinco años, sin restricción de edad y bajo el requisito de una doble asesoría obligatoria. Asimismo, otorga libertad para trasladarse entre administradoras privadas cada seis meses.

En el caso de los cotizantes con ingresos superiores al umbral de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), estos contarán con un plazo de seis meses para elegir la entidad que manejará el excedente de sus aportes al sistema pensional. De no tomar una decisión en este lapso, el sistema realizará una asignación aleatoria.

Además, se incluye una garantía para los afiliados actuales de Colpensiones que no estén amparados por el régimen de transición previsto en el artículo 75 de la Ley 2381 de 2024, quienes podrán elegir libremente entre Colpensiones y una Administradora del Componente Básico de Ahorro Individual (ACCAI).

En cuanto a la administración financiera y custodia de los recursos, la contrarreforma especifica que las cuentas de ahorro individual se constituyan como un patrimonio autónomo, con independencia absoluta frente a los estados financieros y el patrimonio de las administradoras privadas.

De igual forma, se establece un mandato legal que obliga a las entidades a buscar la mayor rentabilidad posible para el ahorro pensional, pero ordena disminuir progresivamente el riesgo de inversión a medida que el cotizante acumule años y se aproxime a la edad de retiro.

Por otro lado, la propuesta contiene disposiciones para aclarar la responsabilidad institucional. En este sentido, define al Estado colombiano como garante final del pago de las mesadas y le encomienda la vigilancia, mediante estudios actuariales, para evitar un posible agotamiento del fondo de pensión mínima. Además, faculta al Estado para actuar contra el patrimonio de las administradoras que incumplan con sus obligaciones.

La propuesta aclara que esta contrarreforma no contempla la liquidación ni la eliminación de Colpensiones, sino su convivencia en el sistema con las demás administradoras.

Una de las garantías contempladas en la propuesta es el respaldo estatal directo frente a cualquier eventualidad que afecte al sistema. Foto: Getty Images

¿Cómo le afecta a usted? Las tres garantías clave de la propuesta

Si se pregunta cómo le afecta esta propuesta en la práctica, aquí le explicamos las tres garantías clave que contempla la contrarreforma para su ahorro pensional.

Primero, se garantizará que su dinero permanezca en una cuenta individual constituida como patrimonio autónomo, totalmente separada de los balances financieros de la administradora, con lo que se busca asegurar que sus recursos sean intocables.

Segundo, si usted no alcanza las semanas requeridas para la pensión al final de su vida laboral, tendrá la libertad de decidir entre recuperar la totalidad de su capital acumulado con sus respectivos rendimientos o acceder a un mecanismo de renta.

Tercero, se contará con un respaldo estatal directo frente a cualquier eventualidad que afecte al sistema. El Estado colombiano estará encargado de supervisar la liquidez mediante estudios actuariales para evitar crisis o el agotamiento de los fondos.