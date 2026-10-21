Cámara solicitó más tiempo para subsanar artículos de la reforma pensional

La mesa directiva de la Cámara de Representantes le envió un oficio a la Corte Constitucional para que considere ampliar el plazo que le dio a esa corporación para subsanar los artículos de la reforma pensional que se tramitó durante la administración de Gustavo Petro.

El alto tribunal devolvió determinados artículos, incisos, literales, parágrafos y proposiciones para que fueron resueltos con base en la ley en treinta días hábiles contados desde el 18 de septiembre; es decir, hasta el 30 de octubre.

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El argumento de los congresistas es que en ese período de tiempo también se debió discutir el Presupuesto General de la Nación para 2027, por lo que el tiempo no alcanza para resolver los requerimientos de la Corte Constitucional.

“Concurrieron, en el mismo lapso el deber de discutir y expedir el Presupuesto General de la Nación para 2027 conforme a un calendario constitucional y orgánico indisponible para la Cámara”, se lee en la misiva de este 21 de octubre.

Cámara de Representantes. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El argumento de la mesa directiva es que la ampliación pretendida no modifica el contenido de la sentencia ni el ámbito de las proposiciones devueltas: “Busca asegurar que el remedio judicial produzca el resultado constitucional que lo justifica”.