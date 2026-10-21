Gustavo Petro negó responsabilidades en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre las recientes declaraciones de María Claudia Tarazona, quien lo relacionó con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona incrimina a Gustavo Petro en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Dio la orden de matar”

La viuda del exsenador, en conversación con La FM, lo vinculó directamente con el homicidio.

Ella manifestó: “Yo creo que Gustavo Petro sabía que iban a matar a Miguel, dio la orden de matar a Miguel y se alió con la dictadura de Maduro para asesinar a Miguel”.

El expresidente se pronunció en sus redes sociales y anticipó que emprenderá acciones. También citó un episodio que vivió con Uribe Turbay y Álvaro Uribe.

“Hice una reunión en mi oficina para decirles que en mi gobierno la oposición tendría todas las garantías de nuestra ley y la Constitución”, dijo el exmandatario. Agregó que así lo hizo.

Los chats que alertaron sobre un posible atentado contra Miguel Uribe Turbay dos meses antes del crimen

Petro sostuvo que quien asesinó a Uribe Turbay “nada tiene que ver con el gobierno, y este tema debe dilucidarse en el proceso penal y civil que he decidido que se inicie por este tipo de infamias contra mí”.

Tarazona había dicho también en La FM que encontrará la paz cuando la justicia pueda determinar la eventual responsabilidad del exjefe de Estado en el magnicidio de Uribe Turbay.

Así lo narró: “El día que llegues a eso, yo voy a tener paz. Voy a tener paz por mis hijos, por Alejandro”. Además, afirmó que le daría paz que Petro terminara en prisión por el asesinato de su esposo.

Ante la pregunta de una periodista sobre si tenía pruebas para sostener las afirmaciones, Tarazona reiteró que sus palabras corresponden a su opinión personal y no a una acusación.