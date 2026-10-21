Gobierno colombiano acaba dos consulados: el de Sofía, en Bulgaria, y el de Porto Novo, en Benín

El Gobierno de Colombia expidió los decretos 1581 y 1582 de 2026, mediante los cuales ordenó suprimir los consulados honorarios del país en Porto Novo, capital de Benín, y en Sofía, capital de Bulgaria.

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Las decisiones quedaron formalizadas en dos actos administrativos que establecen el cierre de estas representaciones honorarias y disponen comunicar la medida a los Estados receptores a través de las embajadas correspondientes.

En el caso de Benín, el Decreto 1581 expone las razones administrativas que motivaron la decisión.

Según el documento, tras la actualización del nombre de la Dirección de Servicios Consulares, esa dependencia evaluó la situación de la oficina honoraria en Porto Novo y encontró que llevaba varios años sin que el cargo estuviera ocupado.

Porto Novo, Benin. Foto: Getty Images

El texto señala que la representación había permanecido vacante “por alrededor de tres años” y que no se había recibido una candidatura que cumpliera todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. Por esta razón, la Dirección de Servicios Consulares recomendó suprimir el consulado.

La medida quedó consignada en el artículo primero del decreto, que ordena: “Suprímase el Consulado Honorario de Colombia en Porto Novo, con circunscripción en todo el territorio nacional de la República de Benín”.

Por su parte, el Decreto 1582 dispone la eliminación del Consulado Honorario de Colombia en Sofía, Bulgaria.

Aunque el documento no expone una justificación específica, sí formaliza la supresión de la representación y establece los pasos para comunicarla al Estado receptor.

El distrito céntrico de Sofía, Bulgaria. Foto: Getty Images

Ambos actos administrativos incluyen disposiciones similares sobre comunicación diplomática y entrada en vigor.

En particular, establecen que las medidas deberán notificarse por conducto de la embajada correspondiente y que los decretos regirán “a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial”.

Con estas decisiones, Colombia suprime dos de sus representaciones consulares honorarias en Europa y África.