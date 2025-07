Pasajera suplica de rodillas que la dejen subir al vuelo y estalla la polémica: la aerolínea se defiende

Los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto de Sofía, en Bulgaria , luego de que a la mujer no le permitieran ingresar al avión porque su equipaje de mano era muy pesado y ya constituía un equipaje de bodega y, por tanto, ella debía pagar, situación a la que se negó rotundamente.

En las imágenes se ve a la mujer intentando que su maleta sí quepa en el lugar en el cual se mide su máxima capacidad para ser ingresada a la aeronave como maleta de mano. Y, al tiempo, se observa al personal de la aerolínea, en la terminal aérea, convencido de no dejarla pasar.

Este caso llevó a denuncias registradas por la prensa de ese país, según las cuales, a los funcionarios de Ryanair les están pagando comisiones con tal de que las personas paguen por llevar las maletas. Sin embargo, la empresa Goldair Handling Bulgaria, a cargo de supervisar el cumplimiento de las normas en el aeropuerto de Sofía, se pronunció y señaló que no hubo anomalía por parte de los funcionarios grabados. Simplemente, indicó la compañía, se hicieron cumplir las normas. Ryanair se pronunció en igual sentido e indicó que no hubo irregularidades en el procedimiento y la mujer no fue tratada mal.