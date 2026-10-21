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Alfredo Saade reaccionó a la postura de Margarita Rosa de Francisco tras decir que no cree en Dios: le hizo promesa

El exembajador de Colombia en Brasil durante el gobierno Petro se pronunció en X.

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Redacción Confidenciales
21 de octubre de 2026 a las 9:47 a. m.
Alfredo Saade y Margarita Rosa de Francisco.
Alfredo Saade y Margarita Rosa de Francisco. Foto: Colprensa

En una reciente entrevista en Los informantes, la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco fue consultada sobre si cree en Dios, a lo que ella respondió que “no”.

Tras lo dicho por De Francisco, quien se pronunció al respecto a través de X fue el exembajador del petrismo Alfredo Saade, quien hasta le hizo una promesa a la actriz.

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“Ya entendí lo que sucede en el corazón de @Margaritarosadf: la falta de Dios en su vida es tremenda porque desconoce su amor inagotable por ella. En varias ocasiones lanzó escritos en mi contra que jamás respondí por el cariño que siempre le tuve. Me comprometo a pedirle a Dios que te muestre su amor en todo momento hasta que seas cautiva de su palabra. Bendiciones”, le dijo Saade a la actriz.