El Ejército confirmó que un grupo de 138 militares entró en fase de entrenamiento y capacitación para relevar a otro grupo de uniformados colombianos que se encuentra en la península del Sinaí, en Oriente Medio.

Grupo de militares que viajará al Sinaí, Egipto. Foto: Ejército

“Un total de 138 integrantes del Ejército Nacional inició una semana de entrenamiento con instructores de la Fuerza Multinacional de Observadores, MFO, como parte de su preparación para integrar el Relevo n.º 128 del Batallón de Infantería n.º 3 Colombia (BICOL3), que cumplirá funciones de observación y verificación en la península del Sinaí, Egipto”, dijo el Ejército.

El Ejército agregó: “La instrucción está dirigida a 11 oficiales, 22 suboficiales y 105 soldados, quienes reciben capacitación en doctrina, procedimientos tácticos y normas operacionales aplicables a las responsabilidades que asumirán durante su misión internacional”.

“El entrenamiento es impartido por un equipo móvil de instructores de la MFO, mediante actividades teóricas y prácticas orientadas a fortalecer la preparación del personal y su conocimiento de los procedimientos establecidos para el cumplimiento de las tareas asignadas”, dijo el Ejército.