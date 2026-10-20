Activista Josías Fiesco llevó imágenes de víctimas del M-19 a puerta del Museo Nacional: “El Museo no es para aplaudir criminales”

Una fuerte controversia se ha gestado alrededor de las 30 obras retiradas del Museo Nacional, luego de que un concejal de Bogotá denunciara la presencia de distintas piezas dentro del lugar que exaltaban a grupos armados como las Farc y el ELN, además de exponer fotos de Carlos Pizarro, líder guerrillero desmovilizado y que fue candidato presidencial.

Tras esta situación, en los últimos días los ojos han estado puestos en el Museo Nacional. Hace algunas horas, el activista Josías Fiesco estuvo presente en el lugar, pues llegó allí para llevar imágenes de las víctimas del M-19 y exponerlas en la puerta del sitio.

¡Esta es la historia que sí quieren borrar! 🚨Hoy fuimos al Museo Nacional para recordarle al país que allí se debe honrar a las víctimas, no celebrar a los victimarios. NO MÁS M-19, NO MÁS PIZARRO 🔴 ¡Izquierda nunca más! https://t.co/4CWiAjnd3n — Josias Fiesco (@josiasfiesco) October 19, 2026

Entre las imágenes que aparecen están las de José Raquel Mercado y Gloria Lara. El activista además optó por confrontar a los manifestantes y reclamó que se honre a las víctimas en la institución.

“El Museo (Nacional) no es para aplaudir al crimen ni a los criminales. No más M-19, no más Pizarro”, afirmó Fiesco ante los asistentes, generando un amplio debate en redes sociales.