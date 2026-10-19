Senado aprobó la totalidad de artículos del Presupuesto 2027, pero introdujo múltiples cambios

Fueron más de 12 horas de debate, luego de los cuales, finalmente se dio la aprobación de la totalidad del articulado del proyecto de presupuesto 2027, en su segundo y último debate en plenaria de Senado. La Cámara de Representantes, entre tanto, apenas iniciaba la jornada, la cual despegó pasadas las 9 de la noche, puesto que en horas de la mañana se había declarado un receso debido a la persistente falta de quórum.

En el Senado, en cambio, hicieron la tarea y la concluyeron en este lunes 19 de octubre. Con una votación en bloque se llevó a cabo el proceso de votación de la iniciativa, aforada en 635 billones de pesos, la mayoría de los cuales se va en funcionamiento y pago de la deuda pública.

Con un mismo aval, fueron aprobados 65 artículos tal como estaban en la ponencia. Es decir, eran los que no tenían ninguna proposición adjunta.

En la misma tendencia (votación en bloque) continuó la aprobación del articulado. Hasta los 6 artículos nuevos que tenía la propuesta presupuestal, que inicialmente contaba solo con 93 artículos, obtuvieron el sí, en medio de una votación en bloque, como fue la tendencia en todo el debate de aprobación.

800 proposiciones fueron negadas

En un solo bloque se aprobó también la negación a las 800 proposiciones que fueron presentadas de manera adicional a la propuesta original del gobierno, durante el transcurso de la construcción de la ponencia.

Votación del Presupuesto 2027: en un primer bloque aprobaron 65 artículos

Al final intervino el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para agradecer el “espaldarazo” a la propuesta financiera del gobierno de Abelardo De La Espriella.

La jornada continuaba, ya muy cerca de las 12 de la noche, en la Cámara, donde apenas empezaban las intervenciones del Pacto Histórico, partido de oposición.