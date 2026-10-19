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Partido Liberal toma la decisión de apoyar el Presupuesto General por “las víctimas del terremoto”

Tras una reunión de bancada de última hora, los representantes a la Cámara apoyarán la iniciativa del Gobierno.

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Redacción Confidenciales
19 de octubre de 2026 a las 10:31 p. m.
Partido Liberal rompe cuórum tras choque entre De La Espriella y la representante Jay-Pang
Partido Liberal rompe cuórum tras choque entre De La Espriella y la representante Jay-Pang Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Este lunes 19 de octubre se vivió una tensa sesión en la Cámara de Representantes por la molestia que hay en el Partido Liberal con el presidente Abelardo De La Espriella por lo ocurrido en San Andrés, donde el mandatario careó a la representante a la Cámara de esa colectividad, Elizabeth Jay-Pang, y le hizo un fuerte reclamo por presuntos malos manejos de recursos en el archipiélago.

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Durante el día, los representantes liberales salieron de la plenaria para desbaratar el cuórum e hicieron una reunión de bancada para tomar decisiones de fondo.

Después de esa reunión, los congresistas tomaron la decisión de votar favorablemente el Presupuesto General presentado por el Gobierno y argumentaron que lo harían por las necesidades económicas que existen con las víctimas del terremoto.

Sin embargo, en dicha reunión quedó claro que sí hay una molestia con el Ejecutivo y firmaron un documento donde afirman que primero se deben adelantar las investigaciones antes de emitir juicios.

Más adelante habrá otra serie de reuniones para determinar la posición oficial del partido, ya que en este momento son declarados de gobierno, pero esa postura podría cambiar más adelante.