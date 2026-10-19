Se conocieron detalles de una declaración que dio este lunes 19 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al término de un consejo de seguridad que lideró el mandatario colombiano en Arauca.

En uno de los apartes de la intervención que dio en compañía de varias autoridades regionales, ordenó a la Fuerza Pública una “ofensiva total” en contra de la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc.

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También, el jefe de Estado impartió instrucciones al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, para que sean trasladados inmediatamente de la cárcel de Arauca a otros centros de máxima seguridad los cabecillas del ELN y disidencias de las Farc.

El presidente Abelardo De La Espriella, al término de un consejo de seguridad en Arauca, ordenó una “ofensiva total” contra el ELN y las disidencias de las Farc: “Van a caer”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/63bkGVvV76 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 19, 2026

“Vamos por más, no nos vamos a conformar con lo que ya se ha conseguido. Por eso he ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC”, dijo el presidente.

Además, indicó: “Esos miserables narcoterroristas sabrán en la era del Tigre cómo es que la voluntad política se materializa en hechos concretos de decisión para defender la seguridad de los colombianos”.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al director del Inpec que traslade a cárceles de máxima seguridad a los cabecillas del ELN y de las disidencias de las Farc que permanecen en Arauca: “He dado una instrucción clara”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/FmVJUpQENJ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 19, 2026

“Vamos a golpear a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas, a sus estructuras, a su logística y, por supuesto, a su financiación. Los testaferros, todo el que participe en eso va a caer y le va a caer todo el peso de la ley. También he ordenado reforzar la fuerza pública, la inteligencia y las operaciones para proteger a las comunidades, a los soldados y a los policías”, recalcó el mandatario de los colombianos.

Y sobre los traslados, el mandatario expresó: “He dado una instrucción clara al señor director del INPEC. Trasladar fuera de Arauca a cárceles de alta seguridad y conforme a la ley a los cabecillas y objetivos de alto valor que se encuentran detenidos en Arauca”.

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“Ninguno de estos bandidos de las FARC o del ELN que delincan aquí se van a quedar en Arauca y tampoco los extorsionistas porque siguen delinquiendo desde las cárceles. He ordenado trasladarlos en el término de la distancia a todos. Eso hace parte de la política de este gobierno”, concluyó el jefe de Estado.