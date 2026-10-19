Germán Rodríguez le preguntó a Alejandra Omaña, en pleno Congreso, por qué le escribe a su familia: “Le han enviado fotos”

Recientemente, el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, señaló a su colega, Alejandra Omaña, se sobrepasar los límites de la confrontación política, afectando a su familia.

El núcleo de la controversia entre ambos congresistas giró en torno a señalamientos relacionados con dos demandas por cuota alimentaria que el parlamentario Rodríguez afrontó hace casi 20 años.

“Hace casi 20 años tuve dos demandas por alimentos. Cuando se cerró el proceso, nunca he fallado en lo que me corresponde. Tanto que era descontado de mi propia nómina”, explicó Rodríguez en un video publicado en Instagram.

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Ahora, este lunes, 19 de octubre, Rodríguez realizó una denuncia directa contra Omaña. Lo hizo en plena plenaria del Congreso.

“Senadora, métase conmigo que a mí no me da miedo morir por Colombia. Le pido con respeto que con mis hijas y mi familia, por favor no se meta. Pero sí respóndale al país por qué desde su red social personal usted le está escribiendo a mi familia, porqué está preguntando si son familiares míos. Respóndale a esta plenaria si esto tiene relación el día que el candidato suyo dijo que me iban a investigar”, dijo el senador.

No me van a silenciar por defender mis principios y a Colombia. Senadora Alejandra Omaña, métase conmigo, pero deje quietas a mis hijas y a mi familia. He recibido más de 50 amenazas, algunas con amenazas de muerte, después de que me señalaran públicamente como “acosador”. Responsabilizo políticamente a quienes alimentan este clima de odio. — Germán Rodríguez (@GermanRSenador) October 19, 2026

Y agregó Rodríguez: “Denuncio que en los últimos días, en tiempo real, le han enviado fotos a mi familia, tanto en el Congreso, como en otras actividades”.

En tan sentido, según el congresista, sus familiares se han visto en la necesidad de bloquear los números de teléfono a través de los cuales los han contactado.

“Sin embargo les han escrito desde otros números. Durante este fin de semana recibí más de cincuenta amenazas por el interno. Cincuenta. Muchas de ellas tenían una palabra en común. Acosador. Algunas de las amenazas dicen: ‘Mismísimo hijo de p..., si te llego a encontrar me voy a hacer poner preso y con gusto le voy a quitar la p... cabeza’”, manifestó el senador en el Congreso.