“Angie Rodríguez le tiene miedo a Gustavo Petro y teme por su vida”: senador Germán Rodríguez envía alerta

El Gobierno de Gustavo Petro dejó consigo una serie de denuncias en su contra de varios de sus funcionarios o personas cercanas que en su momento fueron de confianza. Uno de los más sonados ha sido el de su exjefa de gabinete, quien también fungía como directora del Dapre en su momento, Angie Rodríguez.

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En repetidas ocasiones y tras un asunto de suma gravedad, Rodríguez ha asegurado que teme por su vida. El principal problema fueron las irregularidades que la funcionaria encontró en la hoja de vida de Juliana Guerrero, una mujer joven cercana a Petro que aspiraba al viceministerio de las juventudes pero con títulos falsos.

Angie Rodríguez denunció presuntas irregularidades en la hoja de vida de Juliana Guerrero, quien aspiraba a ocupar el viceministerio de las Juventudes. El caso habría generado un distanciamiento entre Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Rodríguez se opuso al nombramiento y eso causó un fuerte distanciamiento con el mandatario en ese entonces. Recientemente, la mujer volvió a hacer una nueva denuncia y advertencia por la situación.

En la mañana de este 13 de octubre, el senador Germán Rodríguez estuvo con la exfuncionaria del Gobierno. En la conversación, la mujer dejó claro el miedo que tiene por su seguridad y la de su familia.

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Adicional a ello, aprovechó el video para hacerle un pedido, tanto a la UNP como a la Policía, para que formalicen su esquema de seguridad, dados los riesgos elevados que corre.

Es importante recordar que Rodríguez ha mencionado varios de los capítulos preocupantes de las relaciones interpersonales del mandatario, tanto con sus funcionarios como con su familia. Hace poco se refirió a una situación que se dio con su exesposa Verónica Alcocer.

Durante una conversación con el senador Germán Rodríguez, la exfuncionaria del Gobierno Petro manifestó el temor que siente por su integridad y solicitó a la UNP y a la Policía formalizar su esquema de seguridad. Foto: Montaje Semana

El episodio que relató fue el ocurrido en febrero de 2025, cuando recién llegaba al cargo, en el que Alcocer entró a la oficina de Petro. “Se empezó a escuchar gritos, insultos. O sea, ella le estaba pegando al presidente”, manifestó Rodríguez para este medio.

La exfuncionaria y antigua mano derecha de Petro aseguró que podía escuchar lo que pasaba en la oficina del exmandatario, dada la cercanía a su puesto de trabajo como directora del Dapre.