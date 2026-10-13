Desde hace días, la polémica que recayó sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda, debido al lamentable comentario del caricaturista Julio César González, quien es más conocido como Matador, ha llegado a varias personas en todo el país, quienes han mostrado su total apoyo a la esposa del presidente, Abelardo De La Espriella.

Tormenta política por insultos de Matador a la primera dama, Ana Lucía Pineda: “No se puede ser más ruin y canalla”

A través de un trino en X, González publicó una foto de la esposa del jefe de Estado y escribió: “Bueno, ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica", escribió.

La Presidencia actual, expresidentes de la nación como Iván Duque, Álvaro Uribe, el actual vicepresidente José Manuel Restrepo, se pronunciaron en contra de este comentario del caricaturista que fue calificado como “misógino”.

Ana Lucía Pineda y Matador. Foto: Semana

Además, Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente, también se pronunció rechazando el ataque verbal dirigido a la primera dama.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Céspedes se refirió a la primera dama, al honor que siente al trabajar a su lado, y destacó que es una persona intachable.

“Los que tenemos el privilegio de trabajar a su lado sabemos quién es @analu_pineda, una mujer con un corazón enorme y una gran capacidad de gestión”, escribió inicialmente.

Por último, resaltó que se siente afortunada de poder trabajar con ella. “Dios me premió con tenerla como coequipera y trabajar a su lado. Se vienen grandes cosas para la reconstrucción de Colombia”, finalizó en su mensaje, dejando en claro que ambas, a pesar de las dificultades, seguirán trabajando por y para los ciudadanos colombianos.

Por su lado, José Manuel Restrepo también reprochó a través de un trino al trato que recibió la primera dama. “Hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe. Este es uno de ellos. Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco”, manifestó.

Presidencia se pronunció por comentario de Matador hacia la primera dama, Ana Lucía Pineda

Mediante un trino en la cuenta oficial de X de la Presidencia de Colombia, se emitió el mensaje de rechazo.

“¡Basta ya de misoginia y de ataques contra la dignidad de las mujeres! El Gobierno Nacional y su gabinete ministerial rechazan categóricamente las expresiones denigrantes dirigidas contra la primera dama de la Nación. La animalización, las burlas sobre la apariencia física y los estereotipos de género no deben normalizarse como parte del debate público", se lee en un inicio.

Y concluyen: “Defendemos la libertad de expresión y la crítica política, pero también el derecho de todas las mujeres a ejercer su liderazgo sin ser objeto de humillaciones ni discriminación. La dignidad de las mujeres no depende de ideologías, cargos ni apellidos. Su respeto no se negocia y su defensa no admite dobles discursos. ¡Basta ya de misoginia!“.