Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro, anunció que hay una oferta de 1.600 viviendas terminadas en Cali y municipios de su área de influencia, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a soluciones habitacionales, especialmente para familias que buscan acceder a vivienda de interés social (VIS).

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Henao señaló que la primera oferta permitirá que los beneficiarios tengan la posibilidad de escoger el proyecto inmobiliario en el que quieren vivir, en lugar de quedar sujetos a una única alternativa habitacional.

“Hoy tenemos ofertas ya para viviendas terminadas, no solamente en Cali, sino alrededor de Cali, de 1.600 viviendas”, afirmó Henao durante su intervención.

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Uno de los aspectos que destacó el gerente del Fondo Milagro es el mecanismo de contratación y desembolso de los recursos. Según explicó, el modelo contempla que los pagos se realicen únicamente cuando las viviendas estén completamente terminadas y cumplan con los requerimientos técnicos establecidos.

“Nosotros vamos a pagar con la vivienda terminada. Nosotros vamos a lograr que consigan los mejores consultores y que con los requerimientos técnicos, si la vivienda no queda terminada y no queda con todos los requisitos, pues no se paga”, sostuvo.

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Avances de la demolición del Hotel La Luna, sur de Cali, gravemente afectado por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Jorge Orozco / El País

Henao defendió este esquema como una herramienta para prevenir posibles irregularidades en la ejecución de los programas habitacionales y proteger los recursos públicos. En ese sentido, dijo que no habría riesgo de corrupción, debido a que los desembolsos estarían condicionados a la entrega efectiva de los inmuebles.

“¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que el riesgo de corrupción es cero”, manifestó el funcionario.

El inicio del presente mandato fue dramático. El lunes 10 de agosto, el primer día hábil del cuatrienio, un terremoto de 7,4 sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. Foto: Getty Images

Además, recordó que, según su balance, durante la ejecución de anteriores programas de vivienda gratuita y de casas no recibieron quejas por hechos de corrupción.

“En los programas de vivienda gratuita y en los programas de casas ya no tuvimos ni siquiera una sola queja de corrupción”, agregó.

Cuentas regresivas para la implosión del Edificio Multifamiliar Los Laureles en Cali. El Edificio Multifamiliar Los Laureles, situado en el sector de Los Cámbulos (calle 9 con carrera 44), se prepara para ser una de las estructuras intervenidas mediante el método de implosión controlada tras los severos daños sufridos por el terremoto del pasado 10 de agosto. Aunque las autoridades distritales y la Secretaría de Gestión del Riesgo avanzan en los trámites y permisos necesarios —en coordinación con el Ministerio de Defensa—, el procedimiento técnico requiere de un tiempo estimado de planificación de entre un mes y medio y dos meses desde su anuncio inicial, por lo que los preparativos continúan en curso. Foto: Jorge Orozco / El País

La oferta de 1.600 unidades representa el primer componente anunciado por el gerente para Cali y sus alrededores. Queda por conocerse el cronograma de adjudicación, los requisitos que deberán cumplir los hogares interesados y los proyectos inmobiliarios que harán parte de esta convocatoria.