Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro, anunció que hay una oferta de 1.600 viviendas terminadas en Cali y municipios de su área de influencia, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a soluciones habitacionales, especialmente para familias que buscan acceder a vivienda de interés social (VIS).
Henao señaló que la primera oferta permitirá que los beneficiarios tengan la posibilidad de escoger el proyecto inmobiliario en el que quieren vivir, en lugar de quedar sujetos a una única alternativa habitacional.
“Hoy tenemos ofertas ya para viviendas terminadas, no solamente en Cali, sino alrededor de Cali, de 1.600 viviendas”, afirmó Henao durante su intervención.
Uno de los aspectos que destacó el gerente del Fondo Milagro es el mecanismo de contratación y desembolso de los recursos. Según explicó, el modelo contempla que los pagos se realicen únicamente cuando las viviendas estén completamente terminadas y cumplan con los requerimientos técnicos establecidos.
“Nosotros vamos a pagar con la vivienda terminada. Nosotros vamos a lograr que consigan los mejores consultores y que con los requerimientos técnicos, si la vivienda no queda terminada y no queda con todos los requisitos, pues no se paga”, sostuvo.
Henao defendió este esquema como una herramienta para prevenir posibles irregularidades en la ejecución de los programas habitacionales y proteger los recursos públicos. En ese sentido, dijo que no habría riesgo de corrupción, debido a que los desembolsos estarían condicionados a la entrega efectiva de los inmuebles.
“¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que el riesgo de corrupción es cero”, manifestó el funcionario.
Además, recordó que, según su balance, durante la ejecución de anteriores programas de vivienda gratuita y de casas no recibieron quejas por hechos de corrupción.
“En los programas de vivienda gratuita y en los programas de casas ya no tuvimos ni siquiera una sola queja de corrupción”, agregó.
La oferta de 1.600 unidades representa el primer componente anunciado por el gerente para Cali y sus alrededores. Queda por conocerse el cronograma de adjudicación, los requisitos que deberán cumplir los hogares interesados y los proyectos inmobiliarios que harán parte de esta convocatoria.