Cuando el terremoto sacudió a Cali, la respuesta de la comunidad internacional no tuvo que partir de cero. Desde 2024, la Alcaldía venía consolidando una agenda de relacionamiento exterior que, antes del sismo del pasado 10 de agosto, ya había concretado 16,5 millones de dólares para diversos proyectos de desarrollo. Esta arquitectura previa de confianza fue la clave para activar los canales de socorro con agilidad.

“Construimos una red internacional desde el primer día de gobierno pensada para proyectos de ciudad, no para un desastre natural; sin embargo, esa preparación previa y la confianza mutua permitieron reaccionar de inmediato”, explicó Lina Ramírez Galeano, directora de Relaciones y Cooperación Internacional del Distrito.

En la fase inicial de atención de la emergencia, la administración se articuló con la Cancillería, la Agencia Presidencial de Cooperación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta alianza facilitó la movilización de cerca de 900 toneladas de ayuda humanitaria —alimentos no perecederos, kits de aseo y refugios temporales—, de las cuales 300 llegaron directamente desde aliados internacionales como Perú, El Salvador y Panamá, entre otros.

Evaluación técnica y alianzas estratégicas

Con la fase de urgencia en marcha, la reconstrucción de Cali no se limita a la infraestructura pública. La ciudadanía ha generado cerca de 14.000 reportes sobre posibles afectaciones en edificaciones, los cuales requieren revisión y evaluación técnica para determinar su estado estructural. Para apoyar este proceso, la ciudad gestionó el intercambio de conocimientos y el acompañamiento técnico de Miyamoto International, especialistas en ingeniería sísmica y reconstrucción segura, con financiación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En alianza con la alcaldía de Barcelona, Cali recibiría un aporte de 100.000 euros destinados a la recuperación de infraestructura educativa. Foto: Alcaldía de Cali - API

En paralelo, una misión de la organización Heart 911 integró a especialistas de la firma neoyorquina Perkins & Eastman para inspeccionar la estabilidad de Instituciones Educativas y centros de salud, determinando, en una primera visita, qué estructuras son aptas para reforzamiento y cuáles exigen una intervención mayor.

A estos esfuerzos se sumó la solidaridad entre ciudades. La alcaldía de Barcelona, con la que Cali suscribió un memorando de entendimiento en 2025, anunció la intención de aportar 100.000 euros destinados a la recuperación de infraestructura educativa. “Estamos en negociación, ya una delegación visitó colegios, identificó los que se quieren priorizar, y a partir de eso empezamos a trabajar en estudios y diseños hasta llegar a la fase de construcción”, precisó Ramírez Galeano.

Adicionalmente, el Distrito adelanta negociaciones para el desembolso de 200.000 dólares de la Fundación Hilton que estarán destinados a la atención de afectados y escuelas, así como alrededor de 744.000 dólares en alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, que permitirá la entrega de tarjetas para la compra directa de alimentos.

En materia de seguridad alimentaria, la campaña Stand with Cali ‘Juntos por Cali’, impulsada junto al Programa Mundial de Alimentos, tiene como meta entregar 100.000 raciones de comida a los damnificados. “Al principio de la emergencia recibimos muchas donaciones de raciones de comida que fueron distribuidas en las zonas más críticas, pero hoy en día resulta indispensable seguir apoyando la alimentación de las personas afectadas, especialmente de aquellos más vulnerables”, anotó Ramírez Galeano.

Las personas interesadas en contribuir a esta causa pueden hacerlo ingresando al link

Frente a la administración de las donaciones, la directora enfatizó en el rol de la Alcaldía de Cali como canalizador de las ayudas. “Actuamos como articuladores y facilitadores; establecemos las prioridades del territorio, pero en la gran mayoría de los casos los recursos no ingresan al presupuesto distrital, sino que son ejecutados directamente por los organismos internacionales o por sus operadores contratados”.

Además, señaló que para garantizar la rendición de cuentas, la ciudadanía puede hacer seguimiento en tiempo real a los aportes nacionales e internacionales recibidos a través del portal oficial ‘Transparencia en la emergencia’.

Diáspora caleña: un motor más allá de las remesas

Un eje central de la estrategia de recuperación es el programa ‘Cali somos todos por el mundo’, orientado a convocar a los caleños residentes en el exterior. Según cifras del Banco de la República, el 26 % de los más de 13.000 millones de dólares que ingresaron a Colombia por concepto de remesas durante 2025 tuvo como destino el Valle del Cauca.

“El llamado que hacemos a la diáspora caleña busca activar una solidaridad constante. La emergencia movilizó un apoyo inmediato, pero la reconstrucción es una carrera de larga distancia que requiere sostenibilidad”, compartió la funcionaria.

Durante la presentación del programa en Washington y Nueva York, la comitiva distrital identificó líderes comunitarios, empresarios y familias dispuestos a articular redes de recolección de fondos y sensibilización.

La directora de Relaciones y Cooperación Internacional del Distrito compartió que cuentan con más de 130 aliados internacionales con los que realizan conversaciones y negociaciones en donde algunas tienen que ver con recursos económicos, transferencia de conocimiento o acompañamiento centrados en la reconstrucción de Cali. “El gran reto es convertir la solidaridad inicial en un compromiso duradero. La recuperación de Cali no termina cuando la ciudad deja de ser noticia”, concluyó.