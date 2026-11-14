El ambicioso plan con el que Medellín busca recuperar sus quebradas y proteger a miles de habitantes

Durante años, Medellín le dio la espalda a buena parte de sus quebradas. Muchas quedaron ocultas bajo el concreto, botaderos de basura o cauces intervenidos por el crecimiento urbano. Sin embargo, la historia de la ciudad siempre ha estado asociada al agua. Desde las montañas hasta el río, más de 4.200 quebradas recorren el territorio como un sistema vivo que explica su geografía, biodiversidad y los desafíos que enfrenta cada vez que llueve.

Hoy, esa historia se escribe diferente. Mi Río, Mis Quebradas no es solo un programa de infraestructura. Es una apuesta para reconciliar a Medellín con su naturaleza. La ciudad está recuperando los corredores del agua para convertirlos en espacios de encuentro, protección ambiental y vida. Aquí, donde antes había riesgo y barreras, la meta es construir seguridad, crear espacios públicos y devolverles su lugar como parte esencial del paisaje urbano.

Este trabajo cumple un año con obras y resultados concretos. La Alcaldía está ejecutando una inversión de 663.383 millones de pesos para intervenir las fuentes hídricas, reducir el riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales, proteger a las comunidades y recuperar espacios para el disfrute ciudadano. A la fecha, son 26 obras contratadas y en ejecución, que se complementarán con acciones de mantenimiento en 350 puntos críticos de quebradas del Distrito.

“Tomamos una decisión sin precedentes en las últimas décadas: invertir más de 663.000 millones de pesos en la recuperación de las quebradas y el río Aburrá – Medellín. No podemos seguir ignorando que somos una ciudad de agua y montañas” Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Inversión sostenida

Durante este primer año se han ejecutado inversiones superiores a los 62.000 millones de pesos. Además, se atendieron con acciones de mantenimiento 25 puntos críticos a través de un contrato derivado de la Urgencia Manifiesta y 29 puntos críticos de quebradas, con inversiones cercanas a los 12.200 millones de pesos.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: JOHAN TORO / SEMANA

Las intervenciones incluyen reposición, reparación y recuperación de estructuras para mejorar la conducción del agua, estabilización de orillas, retiro de sedimentos y adecuación de espacios públicos.

Estas intervenciones se complementan con la creación de más de 42.000 metros cuadrados de espacios públicos y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), así como la protección de más de 4.000 hectáreas de bosques y áreas naturales en las partes altas de las quebradas abastecedoras de los acueductos veredales y corregimentales, que a largo plazo permitirán que Medellín se adapte a condiciones climáticas cambiantes y tenga mayor seguridad hídrica.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, destacó que “cada quebrada recuperada es una oportunidad para proteger vidas, conectar ecosistemas y entregar espacio público de calidad para el bienestar de la gente.

Mi Río, Mis Quebradas cuenta con un presupuesto de inversión que bordea los 663.000 millones de pesos. A la fecha, ya hay 26 obras contratadas y en ejecución. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Mi Río, Mis Quebradas es una muestra de articulación institucional, en el que el agua es el eje que conecta y orienta el desarrollo de nuestra ciudad”. Actualmente las obras avanzan en diferentes sectores con intervenciones en quebradas como La Honda, La Iguaná, Altavista, La Máquina, La Rafita, La Milagrosa, Picacha y otras más que durante décadas acumularon problemas ambientales.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.