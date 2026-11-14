“Sentimos un gobierno que trabaja con los 32 departamentos”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la FND

En el Meta hubo hace algunos años municipios donde el miedo cerraba los negocios antes de que abrieran. Frente a esa realidad, la actual gobernadora, Rafaela Cortés Zambrano, asumió el compromiso de combatir la inseguridad bajo el lema de seguridad total. En aquellos días los comerciantes recibían órdenes de grupos armados para bajar las persianas y acudir a citas en las que les cobraban extorsiones.

Cortés, quien este año fue elegida presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, recuerda que el Meta llegó a tener ocho municipios fantasmas: poblaciones donde la gente prefería encerrarse para evitar represalias. Hoy, asegura, el panorama cambió, y aunque las estructuras de Iván Mordisco y alias Calarcá siguen activas en el sur y la disputa por el territorio está lejos de terminar, el Estado tiene el control.

Este diagnóstico lo presentó durante El Debate, con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, desde el comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio, donde también habló de seguridad y de sus expectativas frente al Gobierno de Abelardo De la Espriella. Cortés atribuye el deterioro de la seguridad a la política de paz total. “Aquí la paz total significó incrementar la extorsión y el reclutamiento de menores”, afirmó. Las autoridades han recuperado a 32 menores, algunos reclutados en el Cauca y llevados a estructuras que operan en el Meta, el cuarto departamento más grande del país.

Su tamaño y el límite con los departamentos de Guaviare y Caquetá lo han convertido en una especie de muro de contención frente al avance de los grupos armados ilegales hacia el centro del país. En el sur persisten corredores del narcotráfico y disputas territoriales; hacia Puerto Gaitán, la presión criminal coincide con una zona petrolera estratégica. “A veces me preocupo por la noche, ¿qué estarán pensando?, ¿qué estarán tratando de hacer?”.

Durante El Debate con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la FND, habló del impacto del nuevo gobierno en la Fuerza Pública. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La llegada del presidente De La Espriella la ha tranquilizado, se siente acompañada. Sin embargo, las acciones de los grupos armados ilegales son una preocupación constante. De hecho, Cortés reveló que la inteligencia ha frustrado atentados contra instalaciones de la Fuerza Aérea y acciones en Mesetas.

En su opinión, la diferencia frente al gobierno anterior está en el respaldo a los uniformados. “Yo sentía una fuerza pública con todas las ganas de hacer las cosas de la mejor manera, pero sin permiso para hacerlo”. En esas condiciones un operativo fallido podía comprometer la carrera de un comandante. “No era fácil para ninguno tirar tantos años en el Ejército o en la Policía”, aseguró.

El giro en la relación con el Gobierno

Con Abelardo De La Espriella, sostuvo, esa relación cambió. Destacó la coordinación con los ministerios y la respuesta a emergencias por desbordamientos y daños en puentes, además de avances en salud y servicios públicos. “Hemos sentido una dinámica diferente”, señaló. En seguridad, eso se evidencia en recursos y tecnología. La Gobernación ha destinado, según Cortés, más de 80.000 millones de pesos a vehículos, infraestructura y herramientas para la Fuerza Pública. Instaló cámaras en las salidas de Villavicencio hacia Bogotá, Yopal, Guaviare y Vichada, capaces de leer placas e identificar personas.

Cortés atribuyó a esas inversiones y al trabajo con los alcaldes que el departamento tenga la imagen de ser uno de los más seguros del país. También mencionó incentivos para los jóvenes que se incorporen al Ejército y a la Policía. “En el Meta respetamos y queremos el uniforme, sigue siendo un orgullo y todos queremos portarlo”, dijo.

Otro punto de encuentro es la ley de sometimiento a la justicia. La gobernadora advirtió que las organizaciones criminales desaprovecharon la oportunidad de negociar y terminaron fortaleciéndose. “Tuvieron la opción de llegar a la paz, de sentarse, de avanzar en los procesos; no se avanzó. Ahora hay que ponerle orden al país”. Cortés, además, respaldó la reducción del tamaño del Estado y una revisión rigurosa de los gastos de funcionamiento. “La inversión tiene que llegar a las obras, a la seguridad, y no quedarse en el funcionamiento del Estado mismo”, señaló. Pero pidió concertar los ajustes con las regiones.

Sobre la relación con la Casa de Nariño, dijo que durante el gobierno de Gustavo Petro nunca consiguió una reunión directa y que en una cumbre esperó horas hasta que le informaron que el mandatario se había acostado a dormir. En contraste, describió los encuentros con De La Espriella como cercanos. “Hoy sentimos un gobierno que está trabajando de la mano de los 32 gobernadores”, afirmó.

Las grandes obras

Entre los proyectos que espera dejar andando están la prefactibilidad del aeropuerto internacional de Villavicencio, para carga y pasajeros; la segunda torre del Hospital Departamental, que atiende a siete departamentos y cuya primera etapa registra un avance del 80 por ciento, y los estudios del acueducto.

Adicionalmente pidió revisar la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio y financiar la intervención de sus puntos críticos antes de las lluvias. Propuso estudiar obras por impuestos y advirtió sobre el deterioro de tramos cercanos al puente Chirajara y los túneles 13 y 14. Otra apuesta será la vía Orinoquía-Pacífico: unos 1.490 kilómetros desde Puerto Carreño hasta Buenaventura, por Meta, Huila, Tolima y Valle. Según Cortés, impactaría a 350 municipios y facilitaría la salida de productos agroindustriales. Faltan 28 kilómetros de conexión entre Meta y Huila y trámites ambientales. “Es una vía realista”, sostuvo.

Finalmente mencionó los puentes de Puerto Rico y Puerto Concordia, la vía a Puerto Gaitán y el corredor a Rubiales. “Las obras no son de los gobernantes, las obras son de la gente”. Como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos pidió apoyar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Según contó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se necesitan 10 billones de pesos para recuperar al Valle y al Cauca, incluidas viviendas, escuelas y hospitales.

Por ahora, su prioridad es acelerar los proyectos y terminar la administración. Invitó al presidente a comer mamona, a recorrer el departamento y saludar a la gente que tanto lo quiere y apoya, y en donde, aseguró, el desafío más urgente sigue siendo acabar con los grupos criminales que no respetan la ley.