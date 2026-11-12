Damnificados del terremoto en Cali recibirán bonos de $50 millones para comprar vivienda

Mientras en Cali continúan las evaluaciones técnicas de los inmuebles afectados por el sismo del pasado 10 de agosto, hay más de 700 familias que empiezan a encontrar soluciones definitivas para reiniciar el camino.

Los sueños de volver a tener hogares donde se construyeron historias, crecieron familias y se invirtieron los ahorros de toda una vida, están cada vez más cerca.

Para responder a esta situación, el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, indicó que “a través del Fondo Cali Somos Todos, que cuenta inicialmente con $10.000 millones, se destinarán a bonos de $50 millones para 200 soluciones de vivienda que ya estén listas”.

A la fecha, la ciudad avanza en la demolición de 85 edificaciones que albergaba 700 familias que perdieron sus hogares. “Nos propusimos la meta de que ningún caleño o caleña, que hubiera perdido a un familiar el día del terremoto se quedara solo y lo principal es encontrarles una solución de vivienda”, enfatizó el mandatario de los caleños.

Prioridad social para acceder a los bonos

La secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, María del Mar Mozo, explicó que los primeros 200 bonos están destinados a los propietarios de viviendas colapsadas, demolidas o que deban demolerse como consecuencia del terremoto. Asimismo, compartió que estos recursos “provienen de las rentas del Distrito que fueron reorientadas para la atención de la emergencia, es decir, recursos que financiará el Plan de Acción Específico de la Reconstrucción (PAER), dentro del cual hay una acción dirigida a la oferta de bonos para adquisición de vivienda”.

Para acceder al beneficio, los afectados deben estar registrados en el Registro Único de Damnificados y contar con el dictamen de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Foto: Alcaldía de Cali - API

Para acceder a este beneficio, los afectados deben estar registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD) y contar con el dictamen de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, emitida por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.

La funcionaria agregó que la selección de los 200 primeros beneficiados priorizará a “las familias de menos ingresos y que sean sujetos de especial protección constitucional como adultos mayores, personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida, cuidadores, mujeres cabeza de hogar, mujeres embarazadas, víctimas del conflicto armado, desplazados y personas en proceso de reincorporación”.

Alianzas para completar el cierre financiero

Las autoridades distritales estructuran alternativas para las familias afectadas que no tienen capacidad de endeudamiento o recursos adicionales para completar la compra de un inmueble. “Entendemos que muchos de los hogares damnificados perdieron su patrimonio y no cuentan con recursos adicionales o capacidad de endeudamiento para adquirir vivienda solo con este bono; por eso estamos trabajando junto al Gobierno nacional, las cajas de compensación, aseguradoras y constructoras para que estas familias puedan concurrir con los recursos suficientes para la compra”, detalló la secretaria de Vivienda.

Frente al anuncio del Gobierno nacional de 155 subsidios, de más de 157 millones de pesos cada uno a través del Fondo Mi Casa Milagro, la funcionaria señaló que hay un trabajo articulado. “El esquema de los bonos distritales contempla los subsidios nacionales como una de las fuentes que pueden contribuir al cierre financiero de los hogares”. Sin embargo, explicó que “cada programa tiene sus propias condiciones de acceso y la posibilidad de recibir ambos apoyos debe ajustarse a las reglas de concurrencia que resulten aplicables”.

Finalmente, reiteró que la Alcaldía de Cali trabaja en diferentes frentes de acción para atender la contingencia. “Hemos avanzado en la articulación con el sector privado para la entrega de viviendas donadas, la evaluación de las edificaciones afectadas, en el acompañamiento legal a propiedades horizontales, la articulación con aseguradoras y la apropiación de recursos para apoyar la adquisición de vivienda”.