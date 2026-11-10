Minuto de Dios realizará el Banquete del Millón para apoyar a damnificados del terremoto

La Corporación Organización Minuto de Dios realizará el próximo 19 de noviembre la edición número 66 del Banquete del Millón, que este año estará dedicada a contribuir a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. El evento, denominado “Amando a Colombia”, tendrá lugar en el Salón Rojo del hotel Tequendama, en Bogotá, a las 7:00 p. m.

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La iniciativa se realizará después de que la organización movilizara 307,9 toneladas de ayuda humanitaria, distribuidas en 46 envíos, con corte al 10 de octubre de 2026. De ese total, 148,9 toneladas fueron destinadas al Chocó, 76,6 a Risaralda, 67,4 al Valle del Cauca, 10 a Caldas y cinco a Quindío.

La asistencia incluyó la entrega de 12.548 mercados, 11.563 kits de aseo y 74.071 prendas de vestir. A estas acciones se sumaron 3.754 participaciones de voluntarios, que representaron 22.524 horas de trabajo.

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Con esta edición del Banquete del Millón, la Corporación busca avanzar de la atención humanitaria inmediata hacia los procesos de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, así como apoyar a las familias que continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

Las personas y empresas interesadas en contribuir pueden realizar sus donaciones a través de las cuentas bancarias habilitadas por la organización, o mediante los portales oficiales.