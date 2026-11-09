Tecnología y productividad: las apuestas de Hilti para crecer en Colombia

La multinacional europea Hilti cumple 15 años de operaciones en Colombia y proyecta crecer a doble dígito en 2027, en una apuesta que estará respaldada por la digitalización, la productividad y la sostenibilidad en el sector constructor.

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La compañía, presente en más de 120 países y con 85 años de trayectoria, busca fortalecer su presencia en el mercado colombiano mediante la incorporación de herramientas, tecnologías y soluciones digitales para optimizar los procesos de construcción.

“En Hilti Colombia vemos con optimismo la reactivación del sector constructor, apoyada por una recuperación gradual de la inversión y el avance de proyectos que impulsan el desarrollo del país”, afirmó Stefanie Hernández, gerente general de la compañía. Sin embargo, señaló que uno de los principales retos de la industria es aumentar la productividad mediante una mayor adopción tecnológica y procesos más eficientes.

En materia de innovación, la empresa destacó que destina cerca de US$500 millones anuales a investigación y desarrollo a nivel global. Entre sus soluciones se encuentran herramientas conectadas, programas para la gestión de activos y tecnologías de automatización, como robots semiautónomos de perforación.

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La seguridad laboral también hace parte de su estrategia, con desarrollos orientados a reducir los riesgos operativos y mejorar las condiciones de los trabajadores.

Actualmente, Hilti genera más de 100 empleos directos e indirectos en Colombia y cuenta con una participación femenina del 40 % en su equipo. Para los próximos cinco años, espera ampliar su presencia regional, introducir nuevas tecnologías y fortalecer el acompañamiento técnico a los profesionales del sector.