EL reto de la vivienda propia en Colombia: así evoluciona la apuesta de Constructora Bolívar por un portafolio más diversificado

Tener vivienda propia es uno de los sueños más importantes para muchas familias colombianas, no solo porque significa contar con un lugar donde vivir, sino también porque representa la posibilidad de construir un patrimonio a largo plazo y tener una mayor estabilidad económica. Contribuir a que más personas puedan cumplir esta meta ha sido una de las apuestas de Constructora Bolívar en sus más de 40 años de trayectoria, tiempo en el que ha entregado más de 274.000 viviendas en diferentes regiones del país.

Sin embargo, para Julián Perdomo, presidente de la empresa, “el aporte de una constructora no se mide únicamente por las viviendas que entrega, sino también por el valor que genera para las personas y los territorios a lo largo del tiempo”. Por eso, uno de sus propósitos ha sido respaldar y acompañar a los compradores durante todo el proceso de adquisición. Adicionalmente, este acompañamiento se ha extendido a quienes construyen las viviendas. A través del programa Tu Hogar, Tu Recompensa, la empresa ha acompañado a más de 1.200 trabajadores de obra en el camino hacia la adquisición de vivienda propia.

Sin embargo, el costo de la vivienda, las tasas de interés, las condiciones de financiación y la capacidad de ahorro de las familias siguen siendo retos importantes que impiden que más hogares colombianos puedan acceder a una vivienda formal en condiciones acordes con su capacidad económica, precisó Perdomo.

“Como sector, tenemos la oportunidad de trabajar de manera articulada con el Gobierno, las entidades financieras y otros actores para generar condiciones que faciliten el acceso a vivienda formal. Esto requiere comprender las barreras que enfrentan las familias y buscar alternativas que permitan responder a sus necesidades”, manifestó el presidente.

Transformación de los territorios

La construcción de vivienda también tiene un impacto que va más allá de las edificaciones, como lo resalta un estudio publicado por ONU-Hábitat, en el que señala que los espacios públicos bien planificados favorecen la interacción entre las personas, fortalecen la cohesión social y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En línea con esta visión, desde hace más de 20 años, la Constructora trabaja por fortalecer las relaciones entre quienes habitan sus proyectos a través de Enconjunto, un modelo que promueve la convivencia, la participación y la construcción de comunidades más integradas. A la fecha, ha llegado a más de 400 proyectos y ha impactado a más de 503.000 personas.

Julián Perdomo, presidente de Constructora Bolívar. Foto: Constructora Bolívar - API

“El propósito es que las personas encuentren no solo un lugar para vivir, sino también mejores condiciones para relacionarse y construir comunidad”, apuntó Perdomo, quien agregó que “esta experiencia nos ha permitido comprender que el desarrollo territorial requiere una mirada de largo plazo y una relación cercana con las personas”.

Adicionalmente, la empresa ha entendido que el hogar es mucho más que un espacio para descansar. Es el lugar en donde se desarrollan distintas actividades, se comparten experiencias y se construyen relaciones, por lo que su diseño también debe responder a esas dinámicas. Por ello la funcionalidad y la distribución de los espacios son prioridad en el diseño de los proyectos, las zonas comunes, las zonas verdes, los espacios para el deporte y el bienestar y la relación con el entorno, aunque entendiendo que cada familia es diferente, y por ello el reto es aún mayor.

De igual forma, el crecimiento de las ciudades exige pensar en viviendas bien localizadas, conectadas con servicios, equipamientos y oportunidades de empleo, ya que el desafío está también en desarrollar soluciones que respondan a las posibilidades de los hogares y se integren adecuadamente a las dinámicas urbanas, advirtió el directivo.

Nuevas apuestas en el sector

Con los años, la vivienda ha evolucionado junto con las familias y sus maneras de vivir. Mientras que hace un par de décadas una familia podía estar compuesta por cuatro personas, hoy muchos hogares son unipersonales; de igual manera, otras personas han encontrado en las estancias cortas o en las segundas viviendas una oportunidad de inversión a largo plazo, lo cual ha obligado al sector a acomodarse a esta nueva realidad.

De esta manera, Constructora Bolívar ha venido consolidando un portafolio más equilibrado y diversificado, con presencia en diferentes segmentos y mercados. Esta apuesta se refleja en proyectos que responden a las características y oportunidades de cada región, con desarrollos en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Cali y Jamundí.

“Más que crecer únicamente en número de proyectos, buscamos comprender las dinámicas de cada mercado y desarrollar propuestas que respondan a sus particularidades. Esta capacidad de adaptación será fundamental para seguir evolucionando e identificar nuevas oportunidades de crecimiento”, destacó Perdomo.

La sostenibilidad como base

En Constructora Bolívar entienden la sostenibilidad como una manera de hacer las cosas y de tomar decisiones “considerando las necesidades de nuestros clientes, las comunidades y los territorios donde tenemos presencia”, subrayó Julián Perdomo, quien añadió que esto implica ir más allá de una mirada exclusivamente ambiental. Con este enfoque, la empresa ha logrado que más de 76.000 viviendas estén certificadas con el sello ambiental internacional EDGE; así mismo, 11 proyectos certificados y precertificados LEED en Ciudades y Comunidades, lo cual refleja el trabajo, el compromiso con el medioambiente y con el bienestar de miles de personas.

Hacia el futuro, la compañía busca que la sostenibilidad siga integrada en las decisiones del negocio, desde el desarrollo de los proyectos hasta la relación con las comunidades y el entorno. Así mismo, Perdomo indicó que también buscan seguir evolucionando junto con las familias colombianas y las dinámicas de los mercados donde tienen presencia.

Finalmente, manifestó que quieren “seguir consolidando una compañía capaz de adaptarse a los cambios, generar valor en el largo plazo y acompañar a más familias colombianas en el propósito de tener una vivienda propia”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Constructora Bolívar.