Cardique y Fundación Ser Mejor impulsan la educación ambiental en 21 municipios de Bolívar

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y la Fundación Ser Mejor desarrollan desde hace ocho años Iguanas, un programa de educación ambiental y bioeconomía que busca vincular a las comunidades de Bolívar con la conservación de los ecosistemas. La iniciativa tiene presencia en los 21 municipios de la jurisdicción de la autoridad ambiental, incluidos sectores urbanos, rurales e insulares.

Cardique, responsable de la gestión ambiental en el norte y centro de Bolívar y en el área de influencia del Canal del Dique, trabaja en la protección de ecosistemas como manglares, ciénagas, bosques secos tropicales y zonas marino-costeras. Estos entornos cumplen funciones esenciales para la regulación del agua, la protección de las costas y el sustento de las comunidades que dependen de sus recursos.

Por su parte, la Fundación Ser Mejor aporta metodologías de innovación educativa y estrategias de bioeconomía orientadas a la conservación. El programa integra ciencia, creatividad y actividades pedagógicas para acercar a niños, jóvenes y adultos al conocimiento de su entorno y promover prácticas que contribuyan al cuidado de los recursos naturales.

De acuerdo con la información de las entidades, Iguanas ha desarrollado más de 800 jornadas ambientales, ha llegado a 100.000 personas y ha distribuido 45.000 herramientas pedagógicas. Estas actividades buscan incorporar la educación ambiental en las comunidades y fortalecer su participación en la protección de la biodiversidad.

Uno de los componentes de la iniciativa se desarrolla en Isla Múcura, en el Caribe colombiano, donde la alianza impulsó un centro comunitario para el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante el uso de la mosca soldado negra. El sistema tiene capacidad para procesar hasta 40 toneladas de estos residuos al año, con el propósito de reducir su disposición inadecuada y disminuir la presión sobre los ecosistemas marino-costeros.

La estrategia también contempla la formación de 120 ecoguías locales, quienes reciben herramientas para reconocer y divulgar la biodiversidad de sus territorios, así como para participar en actividades de turismo responsable. Esta labor busca vincular la conservación de los ecosistemas con alternativas de participación económica para las comunidades.

El modelo parte de la premisa de que la protección ambiental requiere la participación de quienes habitan los territorios. Por eso, además de las actividades educativas, incorpora iniciativas que permiten aprovechar recursos, fortalecer capacidades locales y promover prácticas sostenibles.

De esta manera, la alianza entre Cardique y la Fundación Ser Mejor articula la gestión de la autoridad ambiental con el trabajo comunitario y las herramientas educativas. Su intervención combina formación, aprovechamiento de residuos y participación local para abordar los desafíos ambientales en distintos municipios de Bolívar.

Para conocer más sobre estas iniciativas ambientales, puede consultar las redes sociales de Cardique (@cardique_car) y la Fundación Ser Mejor (@funsermejor), así como sus páginas web: www.cardique.gov.coy www.funsermejor.com.

*Contenido elaborado con el apoyo de Cardique y la Fundación Ser Mejor.