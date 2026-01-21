Nación

Contraloría encendió las alarmas por posible peligro fiscal por recorte de recursos en contrato del Canal del Dique

En 2024 y 2025, el ente de control había señalado que cualquier incumplimiento podría implicar consecuencias.

Danna Valeria Figueroa Rueda

22 de enero de 2026, 2:02 a. m.
El conflicto se centra en la aparente contradicción entre dos decretos emitidos a finales de 2025. Foto: Montaje:SEMANA

La Contraloría General de la República encendió una nueva alerta sobre los posibles riesgos fiscales que enfrenta el Estado, a raíz del recorte unilateral decretado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las vigencias futuras del proyecto Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique.

La medida, que afectó recursos por $636.850.314.976 —el 83,61 % de la vigencia prevista para 2025—, podría generar intereses moratorios y remuneratorios, así como demandas por presunto incumplimiento contractual contra la Nación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Contraloría cuestiona a la Cancillería por desestimar alertas del nuevo modelo de pasaportes

En un documento enviado a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas; y al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, la Contraloría recuerda advertencias previas sobre este contrato.

En noviembre de 2024 y junio de 2025, el ente de control había señalado que cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la Nación o la ANI podría implicar consecuencias fiscales, disciplinarias, contractuales e incluso penales.

