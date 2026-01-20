Nación

Contraloría advierte que Farc no ha entregado todos los bienes pactados en el acuerdo de paz: incluso dieron dólares falsos

El ente de control dejó en evidencia los incumplimientos que se están dando en uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz.

Redacción Nación
20 de enero de 2026, 12:18 p. m.
La Contraloría General se pronunció.
La Contraloría General de la República advirtió que, en estos momentos, se encuentra en duda el cumplimiento de una sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los bienes entregados por las extintas Farc.

En medio del seguimiento permanente que se le hace a este tema, se determinó que no se ha cumplido uno de los componentes esenciales de las sentencias: el restaurativo y reparador, uno de los más importantes para las víctimas.

Siete exintegrantes del secretariado de las Farc serán condenados por secuestros, toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes.
Líderes de la extinta guerrilla de las Farc. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA / SEMANA

De acuerdo con el cálculo estimativo del tribunal de paz, se necesitan 121.858 millones de pesos para cumplir con este objetivo. Sin embargo, actualmente, solo hay disponibles 20 mil millones de pesos para el 2026.

Además, el ente de control indicó que, frente a los demás componentes de la sentencia, se profirieron una serie de órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades públicas del nivel nacional y territorial a las que les corresponde la garantía de las condiciones para su implementación, así como la consecución de recursos para cumplirlas.

Al realizar esta verificación, se evidenció que no se tienen recursos presupuestados para dar cumplimiento a esas órdenes, lo que limita su ejecución en la vigencia de este nuevo año.

Por otra parte, la Contraloría explicó que, frente a los bienes recibidos por parte de la extinta guerrilla, se designó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como administradora del patrimonio autónomo que tendría a cargo la administración de estos bienes, y se determinó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) era la entidad designada por el Gobierno nacional como beneficiaria.

Contraloría determinó hallazgos fiscales por más de 26 millones de dólares en contrato sobre software del sector Minas y Energía

En el comunicado emitido por el órgano de control también se precisó que fueron identificados los activos que las Farc se comprometieron a entregar en el marco del Acuerdo de Paz con el objetivo de reparar a las víctimas. Estos han sido, hasta ahora, los bienes:

  • Dinero en efectivo: se pactó entregar un valor de $ 12.070.000.000, pero hasta el momento lo recibido han sido $ 2.114.350.000.
  • Divisas (USD): se acordó un valor de USD 450.000 y, pese a que ya fue entregado, se evidenció que 1.500 eran falsos.
  • Oro (lingotes y granulado): hasta el momento, se han entregado 252.000 gramos de los 440.020 pactados.
  • Oro joyas: la cantidad de activos recibidos ha sido 2.540 gramos frente a los 25.000 que se acordó.
  • Semovientes: Tan solo hay 258 unidades de las 24.456 pactadas.
  • Muebles y enseres: En total, se han entregado 1.830 ítems, pese a que se acordó que serían 51.992.
  • Inmuebles: Solo hay una unidad de las 722 que tienen que ser.
  • Medios de transporte: Se han entregado 31 unidades de las 319 que quedaron en el Acuerdo de Paz.

Por último, la Contraloría advirtió que los bienes entregados por las Farc al Estado colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación.

Esto, según el ente de control, genera una incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias frente a la obligación del Estado colombiano frente a los derechos de las víctimas.

