Nación

Contraloría determinó hallazgos fiscales por más de 26 millones de dólares en contrato sobre software del sector Minas y Energía

La entidad realizó un análisis al contrato después de que el Ministerio de Minas y Energía hiciera una denuncia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
23 de diciembre de 2025, 12:11 p. m.
Contraloría General de la República, dólares y Ministerio de Minas y Energía.
Contraloría General de la República, dólares y Ministerio de Minas y Energía. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Semana

La Contraloría General de la República emitió un comunicado en la mañana de este martes, 23 de diciembre, en el que confirmó hallazgos fiscales por 26.215.600 dólares en un contrato para implementar un software del sector Minas y Energía.

Esto quedó en evidencia después de que el Ministerio presentara una denuncia sobre el acuerdo con XM S.A. E.S.P. para la implementación, soporte y mantenimiento de la solución tecnológica denominada Sistema de Administración del Mercado (SAM).

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Sede del Ministerio de Minas y Energía. Foto: VANESA LONDOÑO

Los contratos se financiaron, según la información suministrada por la compañía, con cargo al componente de inversión incluido en la tarifa regulada aprobada anualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

En el comunicado, el ente de control precisó que se identificó un hallazgo por USD 15.634.924 en ejecución y pago del contrato.

Nación

Este es el cabecilla del ELN por el que iban los 18 soldados secuestrados en Chocó: así huyó el guerrillero

Medellín

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Nación

Liberan a 18 soldados secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó: esto es lo que se sabe

Medellín

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

Medellín

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Nación

Exclusivo: detectan grave falla geológica en el terreno donde se construirá Aerocafé; hoy se firma el contrato

Bogotá

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Macroeconomía

Contraloría denuncia irregularidades en la Agencia de Tierras tras compra de hacienda por más de $16.000 millones

Justicia

Graves irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía. Pensionados advirtieron y la Contraloría les dio la razón

Nación

Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Petro, tiene grave situación: alertan gigantesco hueco financiero con cifras billonarias

Contraloría pidió a MinHacienda explicar la venta directa de TES por $23 billones, las tasas y quién fue el comprador

En ese sentido, indicó que se logró establecer que el contrato suscrito con el Consorcio Siemens Endimensions para la implementación de la solución integrada SAM presentó incumplimientos graves que impidieron su materialización, pues la solución tecnológica integral finalmente nunca fue entregada ni recibida a satisfacción, pese a las múltiples prórrogas que se concedieron.

“La evidencia permitió comprobar que XM S. A. pagó sumas significativas por bienes y servicios que no fueron recibidos“, señaló la Contraloría.

La compañía en cuestión reiteró en repetidas oportunidades que hubo una supervisión constante; sin embargo, esto no evitó que existiera una afectación patrimonial, según manifestó el ente de control.

Además, la entidad agregó que XM S. A. activó los mecanismos de reclamación ante la aseguradora y emprendió acciones judiciales contra el Consorcio en un momento en el que el daño ya se encontraba materializado.

Contraloría pide al Gobierno Petro cumplir y ser eficiente con la ejecución presupuestal en el 2026: exige un recorte del gasto

“La Contraloría también determinó hallazgo por USD 10.580.676 en los contratos que tienen que ver con el diseño, implementación, capacitación del software y la prestación de servicio de soporte y mantenimiento“, se lee en el comunicado.

Pese a que el sistema no fue entregado, validado y recibido, se logró evidenciar pagos por actividades de soporte sobre componentes que no estaban implementados, no funcionaban de manera adecuada o ni siquiera podían ser operados.

Por último, en el comunicado la Contraloría informó que remitió un informe con el análisis jurídico, técnico, financiero y contractual efectuado por el equipo auditor, así como las conclusiones y hallazgos derivados de la actuación adelantada al Ministerio de Minas y Energía.

Por el momento, la cartera no se ha referido a esta tema de manera pública, pero no se descarta que en las próximas horas se pronuncie.

Mas de Nación

Alias Ramiro, cabecilla del ELN y soldados secuestrados en Chocó.

Este es el cabecilla del ELN por el que iban los 18 soldados secuestrados en Chocó: así huyó el guerrillero

Contraloría General de la República, dólares y Ministerio de Minas y Energía.

Contraloría determinó hallazgos fiscales por más de 26 millones de dólares en contrato sobre software del sector Minas y Energía

Este es el momento en el que algunas personas saquean los objetos personales de las víctimas.

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Estos son los soldados liberados en Chocó tras 36 horas de secuestro.

Liberan a 18 soldados secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó: esto es lo que se sabe

Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, enviado a prisión por presunta agresión sexual a una menor.

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

atracadores en San Andrés Islas

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Sobre este terreno se construirá el Aeropuerto del Café, en el municipio de Palestina, Caldas.

Exclusivo: detectan grave falla geológica en el terreno donde se construirá Aerocafé; hoy se firma el contrato

La investigación sobre las causas de muerte quedó a cargo del CTI.

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

Hidroituango.

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Noticias Destacadas