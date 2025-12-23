Contraloría determinó hallazgos fiscales por más de 26 millones de dólares en contrato sobre software del sector Minas y Energía

La Contraloría General de la República emitió un comunicado en la mañana de este martes, 23 de diciembre, en el que confirmó hallazgos fiscales por 26.215.600 dólares en un contrato para implementar un software del sector Minas y Energía.

Esto quedó en evidencia después de que el Ministerio presentara una denuncia sobre el acuerdo con XM S.A. E.S.P. para la implementación, soporte y mantenimiento de la solución tecnológica denominada Sistema de Administración del Mercado (SAM).

Sede del Ministerio de Minas y Energía. Foto: VANESA LONDOÑO

Los contratos se financiaron, según la información suministrada por la compañía, con cargo al componente de inversión incluido en la tarifa regulada aprobada anualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

En el comunicado, el ente de control precisó que se identificó un hallazgo por USD 15.634.924 en ejecución y pago del contrato.

En ese sentido, indicó que se logró establecer que el contrato suscrito con el Consorcio Siemens Endimensions para la implementación de la solución integrada SAM presentó incumplimientos graves que impidieron su materialización, pues la solución tecnológica integral finalmente nunca fue entregada ni recibida a satisfacción, pese a las múltiples prórrogas que se concedieron.

“La evidencia permitió comprobar que XM S. A. pagó sumas significativas por bienes y servicios que no fueron recibidos“, señaló la Contraloría.

La compañía en cuestión reiteró en repetidas oportunidades que hubo una supervisión constante; sin embargo, esto no evitó que existiera una afectación patrimonial, según manifestó el ente de control.

Además, la entidad agregó que XM S. A. activó los mecanismos de reclamación ante la aseguradora y emprendió acciones judiciales contra el Consorcio en un momento en el que el daño ya se encontraba materializado.

“La Contraloría también determinó hallazgo por USD 10.580.676 en los contratos que tienen que ver con el diseño, implementación, capacitación del software y la prestación de servicio de soporte y mantenimiento“, se lee en el comunicado.

Pese a que el sistema no fue entregado, validado y recibido, se logró evidenciar pagos por actividades de soporte sobre componentes que no estaban implementados, no funcionaban de manera adecuada o ni siquiera podían ser operados.

Por último, en el comunicado la Contraloría informó que remitió un informe con el análisis jurídico, técnico, financiero y contractual efectuado por el equipo auditor, así como las conclusiones y hallazgos derivados de la actuación adelantada al Ministerio de Minas y Energía.

Por el momento, la cartera no se ha referido a esta tema de manera pública, pero no se descarta que en las próximas horas se pronuncie.