Contralor Carlos Rodríguez le pide a Petro reflexionar por lo que pueda pasar después de las elecciones: “Por Dios”

Quedan pocos días para que se lleve a cabo la segunda vuelta y se conozca quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, pero hay mucho hermetismo por lo que pueda pasar después de los comicios.

El presidente Gustavo Petro ha sido muy criticado debido a las posiciones que ha mantenido en el marco de las elecciones. Incluso, todavía no ha tenido un pronunciamiento en el que confirme que acepta los resultados de la primera vuelta, tal y como ya lo hizo Iván Cepeda.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República, habló sobre el temor que hay de que se puedan presentar problemas de violencia tras el 21 de junio y, entre otras cosas, le hizo una invitación al jefe de Estado para reflexionar sobre esta situación.

Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra Foto: Alejandro Acosta

“La Constitución hay que entenderla y hay que comprenderla en su integralidad, no por partes. (...) Dentro de los principios fundamentales hay dos artículos que quiero destacar: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, pero la puede ejercer de dos maneras: directa o a través de sus representantes”, señaló.

Procurador Gregorio Eljach le envía mensaje a Petro por aún no reconocer los resultados electorales: “Lo digo con absoluta claridad”

En ese sentido, indicó que todos los funcionarios públicos tienen el mismo valor, pero la diferencia radica en que cada uno desempeña una labor distinta. Por lo mismo, mencionó que dentro de un artículo también se habla de que los servidores públicos son responsables de ciertos hechos por acción o por omisión.

El contralor, además, recordó que el presidente de la República representa la unidad nacional y señaló la importancia de respetar a absolutamente todos los representantes del Estado y las instituciones. “Si se pierde el respeto, se deslegitima”, comentó.

“Las personas tenemos que demostrar la grandeza que el momento del contexto histórico demanda”, agregó.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

Fue en ese momento cuando le hizo una invitación a Petro recordándole que tiene una obligación constitucional y enfatizando en las consecuencias de mantener una confrontación.

El registrador Hernán Penagos advirtió sobre los riesgos para las elecciones: “Los fenómenos de noticias falsas están allanando un camino para la violencia”

De hecho, Rodríguez hizo mención a una reunión que hubo con otras cabezas de los órganos de control y en la que se comprometieron a trabajar de la mano. “Quedan dos semanas para reflexionar sobre esto”, expresó.

“Pero la reflexión debe ser ya. Qué más nos tiene que costar esto, por Dios. Estamos en este momento sentados en una circunstancia que es profundamente delicada y que tendría que llamarnos a la reflexión”, añadió.

Esta misma, según dijo, la deben hacer los particulares que tienen algún tipo de liderazgo y con ello llamar a los ciudadanos para decirles que en Colombia existe una institucionalidad que es fuerte y creíble.

“Hay que llamar la atención y decirle a la sociedad colombiana que acá hay democracia, que hay instituciones y que los colombianos vamos a ser capaces de sacar adelante un proceso electoral”, complementó.