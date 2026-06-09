Procurador Gregorio Eljach le envía mensaje a Petro por aún no reconocer los resultados electorales: “Lo digo con absoluta claridad”

Desde el pasado 31 de mayo, día que se llevaron en Colombia las elecciones presidenciales que dieron como ganador al candidato Abelardo de la Espriella, el presidente Gustavo Petro ha puesto un manto de duda sobre los resultados electorales.

Por su parte, el candidato Iván Cepeda, quien se disputará en segunda vuelta con De la Espriella la Presidencia de la República el 21 de junio, reconoció los resultados este domingo 8 de junio.

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Ahora, el procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció este martes, 9 de junio, en medio de la Primera Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control que se realiza en Bogotá.

El jefe del Ministerio Público le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, a propósito de su negación a reconocer dichos resultados de la primera vuelta de las elecciones.

“Yo no le tengo que pedir nada al presidente, él conoce sus obligaciones, lo de menos es lo legal. El presidente en Colombia no tiene facultades ni para proclamar, ni para negar, ni para no aceptar, jurídicamente hablando, un resultado electoral que ya la autoridad competente se pronunció en definitiva. 100 % el escrutinio y ni siquiera hubo una sola reclamación, que es también el escenario para que, quienes estén descontentos con lo que hagan los jurados en el preconteo, se les revise sus votos, sus papeletas y se establezca la verdad electoral”, dijo Eljach.

El procurador Eljach también recalcó que no “está bien, no es sano, no ayuda”, a la democracia del país, la posición que ha asumido el presidente Petro.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, en medio del evento que se lleva a cabo este martes 9 de junio. Foto: Alejandro Acosta

“Independiente de que haya una estrategia política íntima de un mandatario de algún país de Latinoamérica, para no referirme a un caso en concreto. Hablemos académicamente y en teoría, que no le parezca... Pues no lo manifiesta y no ha acudido a la autoridad que ha tenido que acudir y no hay una sola demanda en el Consejo electoral en las elecciones del Congreso, ni hay una reclamación válida que esté en tránsito en el Consejo Electoral”, resaltó el procurador general.

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En tal sentido, Eljach manifestó que poner un manto de duda sobre los resultados electorales, desde el cargo de presidente de la República, es sin duda un ataque a la institucionalidad.

“De manera que eso no pasa de ser el parecer de una persona que tiene un poder legítimo de ejercer, la Presidencia de la República, pero que no tiene la vocación de alterar de ninguna manera el recurso jurídico e institucional de lo que ya sucedió y es un hecho palpable que Colombia eligió y eligió bien, eligió transparentemente, fueron unas elecciones libres. Lo otro son estrategias, lo otro deslegitima, no hay duda de ello. Erosiona la institucionalidad, ataca desde donde menos se debería atacar a la institucionalidad, que es desde el cargo del presidente de la República. Lo digo con absoluta claridad”, señaló Eljach.