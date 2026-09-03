Procurador Eljach afirmó que desconoce si Kiko Gómez está detrás del disparo contra la sede de la entidad

El disparo con arma calibre 9 milímetros contra la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, ha generado alerta en el país, por la gravedad que representa que intereses criminales estén detrás del hecho criminal.

Lo más grave del caso es que el impacto de bala llegó directamente a la oficina de un importante procurador, Pedro Luis Niño, quien es delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Por eso, el procurador General, Gregorio Eljach, señaló que ya se pidió el reforzamiento de la seguridad del procurador Niño a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Urgente: Kiko Gómez estaría detrás del ataque contra la Procuraduría; Corte Suprema lanza advertencia

“Ya se pidió la seguridad para que la UNP lo acompañe”, dijo el procurador Eljach en una rueda de prensa.

Sobre este hecho, advirtió Eljach, que “hay preocupación, alerta, ya pedimos a la UNP la protección prioritaria del funcionario, se informó del evento y la Fiscalía General y los organismos de interés están a cargo del tema que se mantiene bajo reserva”.

Kiko Gómez

La preocupación de fondo es que el asunto puede ser muy grave, en principio, desde la Procuraduría, se habló de la posibilidad de que se tratara de una bala perdida, pero desde la Corte Suprema se lanzó la advertencia sobre la posibilidad de que se tratara de un atentado por parte de Kiko Gómez.

El oficio JJUM-0085, emitido por el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, explicó que en contra de Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como Kiko Gómez, se adelantó un proceso judicial por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

El caso estuvo en el Tribunal Superior de Bogotá, que dejó prescribir la acción penal por dos homicidios, lo absolvió en el caso restante y terminó condenándolo únicamente por el delito de concierto para delinquir.

La Sala de Casación Penal de la Corte, con ponencia del magistrado Solórzano, conoció el recurso de casación presentado contra esa sentencia. Así fue como, el pasado 29 de abril de este año, el alto tribunal revocó la absolución y lo condenó por el delito de homicidio agravado.

La Corte Suprema expuso que, varias semanas después de esa decisión, empezó a circular información relacionada con “un poderoso asesino guajiro —hoy preso y con varias condenas en última instancia— les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra”.

Después de que se conoció esa situación, el pasado 26 de agosto, una procuradora judicial, encargada de presentar una de las demandas de casación contra la absolución del Tribunal Superior de Bogotá, acudió a la oficina del presidente de la Sala Penal para compartirle la preocupación por su seguridad personal y la de los funcionarios judiciales que intervienen en ese proceso.

El oficio emitido por la Corte Suprema expuso que, el pasado 1 de septiembre, el procurador delegado para la Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien en su intervención ante la Corte pidió casar la sentencia y condenar al acusado, informó que la semana pasada apareció una bala disparada en su oficina, lo que provocó “gran preocupación”.

Ese proyectil fue el que se encontró en el piso 26 de la Procuraduría. Aunque la Policía tenía como primera hipótesis una posible bala perdida, la Corte Suprema alertó que Kiko Gómez podría estar detrás de ese plan criminal.

El magistrado Solórzano explicó en el documento que “existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional lo conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”.