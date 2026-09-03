La propuesta de quitarle las facultades a la Procuraduría en los procesos penales no es nueva. Muchos expertos en derecho penal, entre ellos el hoy ministro de Justicia, Iván Cancino, advertían que el papel del Ministerio Público en el proceso penal se estaba reduciendo a meros pronunciamientos y los funcionarios podrían estar en actividades diferentes en la rama Judicial o la Fiscalía, donde faltan manos para trabajar.
Este jueves, el procurador Gregorio Eljach aseguró que en su despacho advirtieron de una propuesta que se estaba considerando en el Gobierno nacional y que en las próximas semanas se presentaría ante el Congreso de la República para hacer realidad lo que en otro momento eran ideas de cambio en la justicia: quitarle las facultades a la Procuraduría en los procesos penales.
“Me lo dijo un ministro de Estado, en mi despacho y tengo testigos: ‘Gregorio, la palabra más cara en el sistema judicial que atiende la Procuraduría es: coayudo’, para decir que la labor de la intervención judicial en muchos casos se reduce a eso y esa es la percepción que tiene la gente en la calle y por eso han revivido la propuesta”, señaló Eljach.
El procurador Gregorio Eljach anunció una batalla jurídica y política contra la propuesta del Gobierno De La Espriella frente a quitarle las facultades al ente de control en los procesos penales. Esa iniciativa la lidera el minJusticia, Iván Cancino. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/TsBxiyiMVo— Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2026
Como en criterio del procurador, la propuesta de retirarle las facultades al Ministerio Público en los procesos penales es una realidad, y advirtió que dará la batalla jurídica y política ante el Congreso de la República para hacer entender al país que el papel de la Procuraduría no solo se remite a coadyuvar las decisiones de las partes.
“Yo voy a defender lo que me entregaron, pero han vuelto a revivir la propuesta de quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal y ya están alistando para llevarlo al Congreso. Ahí vamos a dar una batalla jurídica y política porque hay razones no solamente filosóficas, sino que éticas y jurídicas para defender que esto continúe como viene”, dijo el procurador.
Insiste Gregorio Eljach que afectar la labor de la Procuraduría no es más que darle más herramientas a la burocracia de la rama Judicial, de la judicatura, una afirmación categórica que seguramente será cuestionada por los propios servidores de la justicia.