“Procurador de bolsillo”: Daniel Briceño arremete contra Gregorio Eljach por revelar que “no iba a haber elecciones”

Una fuerte polémica se desató después de que este martes 18 de agosto, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, asegurara que en Colombia existió el riesgo de que no se realizaran las elecciones presidenciales.

Procuraduría advierte que en Colombia “no iba a haber elecciones” a la Presidencia

Sus palabras provocaron la reacción del representante a la Cámara Daniel Briceño, quien cuestionó el papel que desempeñó el jefe del Ministerio Público frente a esa situación.

Briceño fue particularmente duro y acusó a Eljach de haber guardado silencio durante los meses en los que, según las recientes declaraciones del propio procurador, habría estado en riesgo el desarrollo del proceso electoral.

“Luego de haber guardado silencio cómplice durante meses, el procurador Gregorio Eljach sale a denunciar ‘que no iban a haber elecciones’, demostrando una vez más que era un procurador de bolsillo”, escribió Briceño en su cuenta de X.

El congresista remató su pronunciamiento cuestionando por qué una situación de semejante magnitud no fue denunciada cuando presuntamente estaba ocurriendo: “¿Cómo no denunció algo tan grave en su momento?”

¿Qué fue lo que dijo el procurador Gregorio Eljach?

Las palabras que originaron la controversia fueron pronunciadas por Eljach durante la conmemoración del Día de Lucha contra la Corrupción, cuando hizo un balance de las actuaciones preventivas adelantadas por el Ministerio Público.

El procurador resaltó particularmente el programa Paz Electoral y reconoció el papel que desempeñaron el entonces contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos para garantizar el desarrollo de los comicios.

“Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor contralor y al señor registrador, prevenir fue adelantar exitosamente el programa de paz electoral que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia porque no iba a haber”, afirmó Eljach.

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La declaración llamó especialmente la atención porque el procurador sostuvo que no solamente existieron dificultades alrededor del proceso, sino que llegó a estar en riesgo el cumplimiento del calendario electoral.

“Gracias a esa actitud de ellos dos, a la que me sumé, en actitud de prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino, hoy gozan el señor presidente, en buena hora elegido legítima y legalmente por los colombianos, y el Congreso, que estuvieron en riesgo de no haber cumplimiento del calendario electoral”, agregó.

La estrategia Paz Electoral fue liderada por la Procuraduría junto con la Contraloría y la Registraduría para buscar garantías de transparencia, seguridad y normal desarrollo de los comicios, en medio de un escenario político marcado por las denuncias de un posible fraude que promovía el entonces presidente Gustavo Petro.

De hecho, antes de las elecciones, Eljach había asegurado públicamente que estaban dadas las condiciones para que los colombianos acudieran a las urnas y habló de una jornada democrática “segura, transparente y en completa paz”.

Es precisamente ese escenario el que ahora lleva a Briceño a cuestionar al procurador: para el representante, si existió un riesgo de tal dimensión para la democracia colombiana, Eljach debió hacerlo público cuando se estaba presentando y no después de celebradas las elecciones.