Este martes se conoce el dato del crecimiento económico del segundo trimestre de 2026: entre el Mundial de Fútbol y el proceso electoral

Este martes, 18 de agosto, se conocerá el dato del comportamiento de la economía en Colombia en el segundo trimestre de este año. Y para los analistas, el consumo, tanto de hogares como del Gobierno ya, en su momento, en la última etapa del mandato, jalonaron el PIB, pero los estimativos advierten preocupaciones.

Según Corficolombiana, el consenso del mercado apunta a una cifra cerca al 2,2 %. Sin embargo, esta misma entidad y otras, han elevado sus cálculos. Por ejemplo, Bancolombia anticipa que, en el segundo trimestre de 2026, la actividad económica habría presentado un crecimiento del 3,1 % real anual, “consistente con un entorno en el que la economía aún muestra resiliencia en la demanda, pero con retos importantes por el lado de la inversión”.

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Agrega que el consumo privado habría mantenido un crecimiento alto, con una expansión de 3,1 % anual en el segundo trimestre de este año, a la vez que el gasto público se habría expandido en 9,6 % anual, por encima de su promedio histórico, que ha sido de 4,6 %.

“En lo que respecta a la inversión, esperamos que haya registrado un avance moderado de 1,8 % anual en el segundo trimestre de 2026. Este resultado sugiere que persisten debilidades importantes en sectores que atraen inversión, como lo son la minería, la construcción y la industria”, señala el informe de Bancolombia.

Sin embargo, deja una advertencia: más allá del dato positivo de este periodo, “las revisiones históricas del Dane sugieren cautela: desde finales de 2022, 7 de cada 10 ajustes han sido a la baja, por lo que no descartamos una revisión posterior hacia 2,8% anual”.

Hacia adelante, afirma Bancolombia que el consumo privado podría moderarse gradualmente; mientras tanto, “la inversión será clave para sostener el crecimiento, en medio de restricciones fiscales y necesidad de mayor certidumbre”.

El entretenimiento habría crecido 8,1% en el segundo trimestre del año, favorecido principalmente por el mayor flujo de apuestas asociadas al Mundial de Fútbol. Foto: 123.rf

Por su parte, Corficolombiana estima que la economía colombiana creció 3,3 % anual, acelerándose frente al 1,9% observado un año atrás y al 2,2% registrado en el primer trimestre. “En términos trimestrales, la actividad habría aumentado 1,1 %, frente al 0,6 % del trimestre previo, señal de un mayor dinamismo de la demanda interna. El crecimiento habría estado impulsado principalmente por el consumo de los hogares y el gasto público y, desde la oferta, por los sectores de administración pública y comercio”, asegura en su informe.

Este resultado implica una revisión al alza frente al 2,6 % que proyectaba a comienzos de año, y se ubica por encima del consenso de mercado que se ubica en 2,2 %. “La sorpresa se explica principalmente por un gasto público más dinámico de lo previsto, cuya aceleración ya se venía anticipando en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que en abril y mayo creció en promedio 3,7 % anual, impulsado por administración pública y comercio. La recuperación, sin embargo, siguió siendo heterogénea. Los sectores primarios se contrajeron 0,9 % por la debilidad del agro, la industria y la construcción avanzaron apenas 0,2 %, y el sector servicios fue el más dinámico, con un crecimiento de 4,9 %, evidencia de que el mayor impulso no provino de las actividades más ligadas a la producción y la inversión”.

El consumo de los hogares continúa siendo uno de los principales motores de la economía y, de acuerdo con Corficolombiana, habría crecido 2,9 % anual, aunque con una moderación frente al 3,8 % de un año atrás.

Explica que el respaldo sigue viniendo del ingreso laboral: la masa salarial acumula un crecimiento cercano a 19 % en lo corrido del año, impulsada en parte por el incremento de 23 % del salario mínimo, en un contexto de mercado laboral fuerte, mayor confianza del consumidor y apreciación del peso colombiano que favorece la demanda por importaciones.

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“Estos factores han sido suficientes para sostener el gasto de los hogares pese a una política monetaria contractiva, la caída de las remesas en pesos (-12,5 %) y del valor de la cosecha cafetera (-35 %), que dejaron de impulsarlo como sucedió el año pasado”, añade.

Corficolombiana destaca que el gasto público mantuvo elevada su participación en el crecimiento del segundo trimestre, en línea con lo observado en el primero. “Calculamos un crecimiento cercano a 8,5% anual, apoyado en una ejecución presupuestal que se aceleró de forma puntual en estos tres meses —un patrón habitual hacia el final de cada administración— y en el ajuste mecánico del gasto de funcionamiento tras el incremento del 23 % salario mínimo. En nuestra opinión, se trata de un impulso transitorio, y una vez se diluya, la economía debería retomar una senda de menor crecimiento. De hecho, sin este impulso del gasto público, el crecimiento de la economía habría sido 1,7 puntos porcentuales menor en promedio durante los últimos tres trimestres”.

Ratifica que una de las preocupaciones es la inversión que habría mostrado, lo que define como “una expansión muy limitada”, con un crecimiento de apenas 0,6 % anual, desacelerándose frente al 3,5 % de un año atrás. “El resultado es consistente con la debilidad ya señalada en industria y construcción, en un entorno de menor confianza empresarial asociado a la incertidumbre electoral, condiciones financieras restrictivas y desaceleración de la demanda”.

El sector de la construcción, en concepto de Corficolombiana, habría profundizado el freno al crecimiento al registrar una contracción de 2,0% anual, Foto: Gobernación del Cauca

Según Corficolombiana, el crecimiento en el segundo trimestre del año habría estado jalonado por entretenimiento y administración pública, que en conjunto habrían explicado cerca de la mitad del crecimiento.

“Por un lado, el entretenimiento habría crecido 8,1% en el segundo trimestre del año, favorecido principalmente por el mayor flujo de apuestas asociadas al Mundial de Fútbol. Por otro lado, La administración pública continuaría siendo uno de los principales motores del crecimiento (7,2 %), impulsada por un incremento real de 19,8 % anual en el gasto de personal del Gobierno Nacional Central”.

Preocupa el comportamiento de tres sectores clave en la economía, que habrían limitado su crecimiento. Uno, minas y canteras, según Corficolombiana, registraría una caída de 0,3 %, acumulando diez trimestres consecutivos en contracción. En hidrocarburos, la contracción habría sido de 2,9 %, debido a menores niveles de producción de petróleo y gas, que registraron caídas de 1,9 % y 12 %, respectivamente, durante el segundo trimestre. En contraste, los minerales metalíferos crecerían 10,6 %, impulsados principalmente por el dinamismo de la producción de oro, mientras que el subsector de carbón registraría un crecimiento de 3,1 %.

El segundo sector que merece atención es el agropecuario que, de acuerdo con Corficolombiana, se contraería 0,8 %, acumulando tres trimestres de caídas consecutivas y revirtiendo el buen desempeño del 2025. Pese a que en el segundo trimestre la producción cafetera repuntó 25,8 % y el abastecimiento creció 0,9 %, las exportaciones agropecuarias totales registraron una caída del 15,0 % en el mismo periodo, mientras los ocupados del sector se redujeron en 0,5 %.

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Y el tercero, es el sector de la construcción que, en concepto de esta entidad, habría profundizado el freno al crecimiento al registrar una contracción de 2,0 % anual, explicada principalmente por el débil desempeño de la construcción de edificaciones. “En efecto, indicadores líderes como las iniciaciones de vivienda y la producción de cemento premezclado destinado a este segmento registraron caídas anuales de 26 % y 0,8 %, respectivamente. Por su parte, la construcción de obras civiles habría mostrado un crecimiento limitado, en buena medida por un efecto base asociado al elevado dinamismo observado en el segundo trimestre de 2025. No obstante, los avances en proyectos estratégicos como la Primera Línea del Metro de Bogotá, que alcanzó una ejecución del 80 % en junio, y la vía 5G Cali-Palmira, con un avance del 64 %, habrían contribuido a moderar una mayor contracción del sector”, puntualiza el análisis de Corficolombiana.

A su vez, el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá (IE) también destaca el papel del Mundial de Fútbol en junio, que habría mantenido la actividad nacional en niveles importantes, dado el elevado gasto de los hogares. “Sectores como el comercio, la industria, los servicios de comida, entretenimiento, apuestas en línea, vestuario y bares, gozaron de un gran dinamismo por este evento deportivo”, señala en su informe.

A ello se suma en su análisis, que, en ese mes de junio, el alto incremento salarial de 2026, llevó a un aumento de los ingresos derivados de las primas laborales que, en un contexto de baja inflación de bienes por la revaluación del peso, elevó de forma importante la demanda de los hogares por equipos electrónicos.

“Con este panorama, el Indicador de Actividad Económica para Colombia (IAECO) estima que el ritmo de expansión de la economía fue de 4 % en junio. De materializarse, el crecimiento económico del segundo trimestre habría rondado 3,5 %, un máximo reciente”, resalta el análisis.

Según el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la menor disposición de compra de bienes por parte de los hogares en julio, obtenida del informe de confianza al consumidor de Fedesarrollo, sugiere un agotamiento del gasto privado en bienes tras varios meses marcando máximos. Foto: Foto: Archivo de El País

Sin embargo, aunque reconoce que esta una cifra es positiva, IE mantiene su lectura bajista en actividad para el cierre de 2026. “Por un lado, la menor disposición de compra de bienes por parte de los hogares en julio, obtenida del informe de confianza al consumidor de Fedesarrollo, sugiere un agotamiento del gasto privado en bienes tras varios meses marcando máximos. En tanto, la entrada de extranjeros a hacer turismo en el país marcó en junio tres meses seguidos con contracciones anuales, en medio de la revaluación del peso y su impacto en el costo de hacer turismo en el país. A su vez, el gasto público ha visto una moderación desde julio por cuenta de la finalización de las elecciones locales y la ralentización de la ejecución presupuestal por el proceso inercial de cambio de Gobierno”.

Finalmente, también resalta en su estudio que sectores clave como petróleo, construcción, minería y agricultura, muestran señales de debilidad. “Al sumar el terremoto, que tendría un impacto inicial negativo, se anticipa una moderación del crecimiento durante el segundo semestre del año”, concluye IE.