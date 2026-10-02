Mipymes del Magdalena podrán acceder a línea de crédito por $1.000 millones

Las micro y pequeñas empresas del Magdalena tendrán acceso a una nueva línea especial de crédito por aproximadamente $1.000 millones, impulsada por el Gobierno nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancóldex y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.
La línea busca facilitar recursos para capital de trabajo, gastos operativos, pago de nómina, modernización, adquisición de maquinaria, equipos, inmuebles y otros activos productivos, además de permitir la sustitución de pasivos. Bancóldex confirma que la línea está dirigida a micro y pequeñas empresas de todos los sectores económicos ubicadas en Magdalena.
Las microempresas podrán solicitar créditos de hasta $50 millones, mientras que las pequeñas empresas tendrán un límite de $100 millones. Los empresarios que estén activos en la Ruta de Crecimiento de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena podrán acceder, además, a una reducción mínima de un punto porcentual en la tasa de interés frente a las condiciones aprobadas por el intermediario financiero.
Para acceder, las empresas deben contar con matrícula mercantil renovada en 2026 ante la Cámara de Comercio y desarrollar su actividad en alguno de los municipios de su jurisdicción.
Los recursos podrán solicitarse a través de bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, fintech, ONG financieras y otras entidades con cupo disponible en Bancóldex.
La línea contempla plazos de hasta tres años para capital de trabajo y sustitución de pasivos, y hasta cuatro años para proyectos de modernización, con periodos de gracia de hasta tres meses a capital. Los créditos también podrán contar con garantías del Fondo Nacional de Garantías.