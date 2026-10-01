Mallplaza concreta la compra de ocho centros comerciales en Colombia

Mallplaza concretó la compra de ocho centros comerciales Gran Plaza al fondo inmobiliario Pactia en Colombia, luego de completar el proceso de due diligence y obtener la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), así como la aprobación de los directorios de ambas compañías.

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La operación tuvo un valor de COP$1.177.806.418.253, equivalentes a cerca de US$353 millones, y contempló un cape rate de 9,4 % en los últimos 12 meses. Los ocho activos registraron cerca de 57 millones de visitantes durante el año pasado y un Ingreso Operacional Neto (NOI) de aproximadamente $111.000 millones en los últimos 12 meses.

Con la adquisición, Mallplaza incorpora cerca de 180.000 metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA) y extiende su presencia a cinco nuevas ciudades del país, además de sumar tres activos en Bogotá. Así, la compañía alcanza más de 460.000 metros cuadrados de GLA en Colombia y eleva a 13 el número de centros urbanos que opera en el territorio nacional.

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La compañía señaló que Colombia pasa a representar el 18,4 % de su GLA total, mientras que a nivel regional supera los 2,5 millones de metros cuadrados a nivel regional.

“Este cierre representa un paso decisivo para seguir construyendo una propuesta de valor robusta y cercana a las personas en cada ciudad donde llegamos”, señaló Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.