Cápsulas

Mallplaza concreta la compra de ocho centros comerciales en Colombia

La operación amplía la presencia de Mallplaza a 13 centros comerciales y cinco nuevas ciudades en Colombia.

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Redacción Economía
1 de octubre de 2026 a las 4:25 p. m.
Con este cierre, la compañía supera los 2,5 millones de m² de GLA en Chile, Perú y Colombia.
Con este cierre, la compañía supera los 2,5 millones de m² de GLA en Chile, Perú y Colombia. Foto: .

Mallplaza concretó la compra de ocho centros comerciales Gran Plaza al fondo inmobiliario Pactia en Colombia, luego de completar el proceso de due diligence y obtener la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), así como la aprobación de los directorios de ambas compañías.

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La operación tuvo un valor de COP$1.177.806.418.253, equivalentes a cerca de US$353 millones, y contempló un cape rate de 9,4 % en los últimos 12 meses. Los ocho activos registraron cerca de 57 millones de visitantes durante el año pasado y un Ingreso Operacional Neto (NOI) de aproximadamente $111.000 millones en los últimos 12 meses.

Con la adquisición, Mallplaza incorpora cerca de 180.000 metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA) y extiende su presencia a cinco nuevas ciudades del país, además de sumar tres activos en Bogotá. Así, la compañía alcanza más de 460.000 metros cuadrados de GLA en Colombia y eleva a 13 el número de centros urbanos que opera en el territorio nacional.

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La compañía señaló que Colombia pasa a representar el 18,4 % de su GLA total, mientras que a nivel regional supera los 2,5 millones de metros cuadrados a nivel regional.

“Este cierre representa un paso decisivo para seguir construyendo una propuesta de valor robusta y cercana a las personas en cada ciudad donde llegamos”, señaló Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.