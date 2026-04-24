Estas son las marcas más valoradas en Colombia en cuatro categorías clave de consumo masivo

En un país donde se abren más de ocho centros comerciales cada año, y hasta 2024 las cuentas iban por 264 espacios, su recordación se hace cada vez más difícil en una categoría muy atomizada. Sin embargo, la cercanía y la tradición cuentan a la hora de pensar en marcas.

Unicentro sigue liderando este top of mind con 8 por ciento, aunque con 4 puntos porcentuales menos frente a 2025. El ‘no recuerda’ marca 7 por ciento y 3 puntos menos que el año pasado, y Centro Mayor obtiene ese mismo porcentaje. Santa Fe se mantiene en 6 por ciento.

En Bogotá, Centro Mayor registra 13 por ciento; Chipichape, en Cali, marca 17 por ciento; Buenavista, en Barranquilla, alcanza 30 por ciento; y El Tesoro, en Medellín, logra 14 por ciento.

Para el 9 por ciento, Unicentro es la marca de centros comerciales más sostenible, y Centro Mayor sube de 4 a 8 por ciento frente a la medición de 2024. En responsabilidad social, Unicentro y Centro Mayor empatan con 8 por ciento.

Van calando

En hoteles, el ‘no recuerda’ registra 39 por ciento, 15 puntos porcentuales más que en 2022, cuando se había medido por última vez esta categoría. Hilton alcanza 9 por ciento, 3 puntos menos frente a 2022; le siguen Dann Carlton con 7 por ciento y 7 puntos menos, y Tequendama, con 3 puntos menos, llega también a 7 por ciento. Aparecen, además, Intercontinental con 6 por ciento y Decameron con 5 por ciento.

En hoteles no hay marca líder, pues la mayoría de consultados dice no recordar ninguna como primera respuesta.

Por ciudades, Dann Carlton es el más recordado en Medellín con 15 por ciento, aunque 16 puntos menos frente a la medición de 2022. Al Hilton lo recuerdan más en Bogotá con 17 por ciento, y Tequendama alcanza 13 por ciento con una caída de 6 puntos porcentuales. En Cali, el icónico Intercontinental llega a 21 por ciento y 4 nuevos puntos, y en Barranquilla es tradicional El Prado, al que tienen presente con 39 por ciento.

Hilton, en mujeres, marca 10 por ciento, mientras que en los hombres el más recordado es el Dann Carlton con 9 por ciento. Hilton tiene su mayor top of mind, por niveles socioeconómicos, en los de mayores ingresos con 10 por ciento y también alcanza ese porcentaje en el estrato 2. En el 3 logra 7 por ciento de recordación.

Por edades, el Hilton gana entre los de 50 años o más y en los de 25 a 39 años con 10 por ciento; le siguen los de 18 a 24 años con 8 por ciento y los de 35 a 49 años con 7 por ciento.

La marca más sostenible entre los hoteles es el Hilton, con 12 por ciento. Lo siguen en este escalafón Tequendama, 9 por ciento; Dann Carlton, 8 por ciento; e Intercontinental, 6 por ciento. Pero el ‘no recuerda’ alcanza 21 por ciento. La marca de hotel con mayor responsabilidad social es el Tequendama, con 11 por ciento, seguido por Hilton con 10 por ciento e Intercontinental con 6 por ciento.

Envío inmediato

Servientrega, Inter Rapidísimo y Envía son las primeras marcas de correo que vienen a la mente de los consumidores.

Servientrega sigue como líder en este top of mind con 43 por ciento, una disminución de 5 puntos frente al año pasado y su menor registro a lo largo de la medición. El ‘No recuerda’ gana espacio en la mente de los consultados con 5 puntos porcentuales más y alcanza el 17 por ciento.

Inter Rapidísimo registra 11 por ciento, el mismo porcentaje del año pasado, seguido por Envía con 8 por ciento y Coordinadora con 7 por ciento.

Es en Bogotá donde más recuerdan a Servientrega, con 51 por ciento, el mismo puntaje del año pasado. En Cali marca 29 por ciento y cae 23 puntos porcentuales. Son las mujeres las que no olvidan a la líder de mensajería, con 48 por ciento, y en donde la marca gana 3 puntos frente a 2025, mientras entre los hombres se da una caída de 15 puntos.

Por niveles socioeconómicos, es en el 3 donde esta marca es más recordada, con 48 por ciento y 2 puntos menos; en el estrato 2, con 42 por ciento, pierde 8 puntos, y en los niveles 4, 5 y 6, con 37 por ciento, cae 7 puntos.

Por edades, son los consultados de 35 a 49 años los que tienen el top of mind más alto de Servientrega con 47 por ciento, aunque pierde 8 puntos; le siguen los de 50 años o más con 46 por ciento y un punto menos y los de 25 a 34 años con 39 por ciento.

La marca más sostenible entre las empresas de mensajería sigue siendo Servientrega con 45 por ciento y 4 puntos más frente a la medición de 2024. Con 11 por ciento está Inter Rapidísimo y Coordinadora obtiene 8 por ciento. También Servientrega es considerada la empresa de mayor responsabilidad social con 42 por ciento, el mismo porcentaje de 2024. Inter Rapidísimo obtiene 13 por ciento y 1 punto más frente a la medición de hace dos años.

Made in Colombia

Esta vez el liderazgo del top of mind no está claro y se lo lleva el ‘No recuerda’ con 18 por ciento, que sigue creciendo en el histórico. Haceb logra una recordación de 17 por ciento, 2 puntos porcentuales menos frente a 2025. Le siguen Samsung, con 15 por ciento, y LG, con 11 por ciento.

Por ciudades, Haceb es más recordada en Medellín, donde tiene su sede, con 45 por ciento. Las mujeres son las que no olvidan a Haceb, con 18 por ciento.

En la categoría de electrodomésticos, la respuesta "no recuerdo" supera a todas las marcas.

Por nivel socioeconómico, es en los de más altos ingresos donde la tienen más presente, con 19 por ciento. Por edades, con 20 por ciento, tienen más presente a la líder de esta categoría los de 25 a 34 años.

La marca de electrodomésticos más sostenible es Samsung, con 25 por ciento, y Haceb registra 11 por ciento. La marca de mayor responsabilidad social es Samsung, nuevamente, con 24 por ciento, y luego aparece Haceb con 13 por ciento.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.