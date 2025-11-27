Suscribirse

Cápsulas

Se lanza en Colombia una alianza para impulsar talento, inclusión y sostenibilidad laboral

La Unión Europea y ocho fundaciones empresariales lideran una estrategia que beneficiará a más de 2.000 personas y acompañará a 100 empresas en Antioquia, Caldas y Valle del Cauca.

Redacción Economía
27 de noviembre de 2025, 8:26 p. m.
Representantes de la Unión Europea y de las fundaciones aliadas durante el lanzamiento de la Alianza Empleos Verdes, iniciativa que busca impulsar empleo inclusivo y sostenible en tres departamentos del país.
Representantes de la Unión Europea y de las fundaciones aliadas durante el lanzamiento de la Alianza Empleos Verdes, iniciativa que busca impulsar empleo inclusivo y sostenible en tres departamentos del país.

La Alianza Empleos Verdes anunció el inicio de una estrategia conjunta para promover empleo digno, sostenible e inclusivo en Colombia, con foco en jóvenes, personas en procesos de reincorporación, mujeres en toda su diversidad y personas con discapacidad, especialmente provenientes de contextos vulnerables. La iniciativa integra a la Unión Europea y a ocho fundaciones empresariales (Berta Martínez, Conconcreto, Greenland, Haceb, HIAS Colombia, Imusa, Mineros y Uniban), que trabajan junto a sus compañías matrices y convocan a gobiernos locales, academia, gremios y actores del sector productivo. La inversión total del proyecto asciende a 3.333.264 euros, con la que se espera impactar a más de 2.000 personas, 100 empresas y 200 líderes en 28 municipios de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca.

“La Unión Europea, como aliada estratégica, acompaña la implementación de esta Alianza en el marco del Global Gateway, su estrategia global de inversión sostenible que promueve conexiones más humanas, digitales y verdes. Esta cooperación refuerza la visión de una transición justa que combine productividad, inclusión y sostenibilidad ambiental”, afirmó François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia, durante el lanzamiento de la iniciativa.

Las estrategias sostenibles de las compañías incluyen centrarse en las personas, cuidar el planeta con integridad.
La Alianza Empleos Verdes trabajará en 28 municipios de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca para conectar formación pertinente con oportunidades reales de trabajo digno.

Esta Alianza sitúa al talento humano en el centro. Desde los territorios, las fundaciones impulsarán rutas de formación en habilidades socioemocionales, vocacionales y técnicas, ajustadas a las necesidades reales del mercado laboral. En paralelo, las empresas de la Alianza asumen un rol activo en el diseño y la oferta de plazas laborales pertinentes, con estándares de sostenibilidad y buenas prácticas sectoriales que faciliten la vinculación y la permanencia en el empleo. Este enfoque busca romper barreras de acceso y asegurar entornos laborales más inclusivos, diversos y sostenibles.

El despliegue territorial prioriza Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, donde la Alianza concentrará esfuerzos para conectar la formación con oportunidades reales de empleo, promover encadenamientos productivos y fortalecer capacidades institucionales locales.

La Alianza se concibe como una plataforma de articulación que integra cooperación internacional, sensibilidad social de las fundaciones, capacidad transformadora de las empresas y compromiso del Estado. Además del acompañamiento a personas y compañías, la iniciativa promoverá estudios sectoriales, pilotos demostrativos y guías de buenas prácticas que sirvan como insumo para incidir en políticas locales y nacionales de empleo inclusivo y verde, con estándares verificables y lecciones que puedan escalarse a otros territorios.

La Alianza contará con un comité de dirección y una unidad técnica que coordinarán la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto.

Esta iniciativa invita a gobiernos locales, cámaras de comercio, gremios, instituciones educativas y empresas a vincularse con ofertas de formación, prácticas, empleo o mentoría, y a colaborar en la generación de datos y evidencia para mejorar continuamente las rutas de inserción laboral.

liderazgoColombiaTalentoSostenibilidad Trabajo

