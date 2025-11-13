Innovación con impacto: Xposible reconoce los 40 proyectos más sobresalientes del año en sostenibilidad

En un encuentro que reunió a líderes empresariales y expertos internacionales, la séptima edición de Xposible reconoció a 40 proyectos de alto impacto social, ambiental y económico provenientes de diferentes regiones de Colombia. La jornada realizada el 13 de noviembre, recibió un total de 518 postulaciones de empresas y organizaciones que trabajan en soluciones para reducir la desigualdad, mitigar el cambio climático y preservar la biodiversidad.

Durante la ceremonia, se destacó cómo estas iniciativas aportan a la construcción de comunidades más sostenibles y resilientes, así como el fortalecimiento de sectores productivos que buscan integrar prácticas responsables en su operación. Los proyectos reconocidos abarcan desde conservación ambiental y economía circular hasta inclusión financiera, educación y desarrollo comunitario.

Uno de los mensajes principales del encuentro giró en torno al rol de la sostenibilidad como motor de transformación empresarial: “El verdadero progreso se mide por el impacto que generamos en las personas y en el entorno. Cada proyecto reconocido en Xposible demuestra que la sostenibilidad, cuando se gestiona con metas y evidencia, transforma a las empresas, a las personas y al país”, afirmó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

La iniciativa Tarjeta Débito Amazonía del Banco de Bogotá conecta a los usuarios con acciones de restauración ambiental mediante la siembra de árboles. | Foto: Xposible Colsubsidio

El evento contó además con la participación de Neil Redding, especialista en innovación e inteligencia artificial, quien habló sobre las oportunidades tecnológicas que pueden potenciar los esfuerzos de sostenibilidad en las empresas.

En su conferencia, invitó a las organizaciones a dejar de ver el futuro como un escenario lejano y a comenzar a construirlo desde hoy, aprovechando tendencias emergentes y la inteligencia artificial para generar valor real.

Desde su creación, esta iniciativa ha consolidado una comunidad que fomenta el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje colaborativo entre empresas de distintos sectores. A lo largo de sus siete ediciones se han reconocido 140 proyectos que hoy sirven como referencia para organizaciones que buscan avanzar hacia modelos más responsables.

Los resultados de 2025 reafirman el compromiso empresarial con la sostenibilidad y demuestran que en Colombia sí es posible hacer negocios haciendo las cosas bien. Las empresas reconocidas en la edición de este año de Xposible son: