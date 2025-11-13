Empresas
Innovación con impacto: Xposible reconoce los 40 proyectos más sobresalientes del año en sostenibilidad
En la séptima versión de esta iniciativa de Colsubsidio se recibieron 518 postulaciones de todas partes del país.
En un encuentro que reunió a líderes empresariales y expertos internacionales, la séptima edición de Xposible reconoció a 40 proyectos de alto impacto social, ambiental y económico provenientes de diferentes regiones de Colombia. La jornada realizada el 13 de noviembre, recibió un total de 518 postulaciones de empresas y organizaciones que trabajan en soluciones para reducir la desigualdad, mitigar el cambio climático y preservar la biodiversidad.
Durante la ceremonia, se destacó cómo estas iniciativas aportan a la construcción de comunidades más sostenibles y resilientes, así como el fortalecimiento de sectores productivos que buscan integrar prácticas responsables en su operación. Los proyectos reconocidos abarcan desde conservación ambiental y economía circular hasta inclusión financiera, educación y desarrollo comunitario.
Uno de los mensajes principales del encuentro giró en torno al rol de la sostenibilidad como motor de transformación empresarial: “El verdadero progreso se mide por el impacto que generamos en las personas y en el entorno. Cada proyecto reconocido en Xposible demuestra que la sostenibilidad, cuando se gestiona con metas y evidencia, transforma a las empresas, a las personas y al país”, afirmó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.
El evento contó además con la participación de Neil Redding, especialista en innovación e inteligencia artificial, quien habló sobre las oportunidades tecnológicas que pueden potenciar los esfuerzos de sostenibilidad en las empresas.
En su conferencia, invitó a las organizaciones a dejar de ver el futuro como un escenario lejano y a comenzar a construirlo desde hoy, aprovechando tendencias emergentes y la inteligencia artificial para generar valor real.
Desde su creación, esta iniciativa ha consolidado una comunidad que fomenta el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje colaborativo entre empresas de distintos sectores. A lo largo de sus siete ediciones se han reconocido 140 proyectos que hoy sirven como referencia para organizaciones que buscan avanzar hacia modelos más responsables.
Los resultados de 2025 reafirman el compromiso empresarial con la sostenibilidad y demuestran que en Colombia sí es posible hacer negocios haciendo las cosas bien. Las empresas reconocidas en la edición de este año de Xposible son:
- Asocolflores — Uso eficiente de agua del sector floricultor colombiano y su impacto en la conservación de la biodiversidad: Conserva la biodiversidad y protege a la tingua moteada, ave amenazada por la pérdida de humedales.
- Corporación Industrial Minuto de Dios — Formación para el trabajo en confección: Programa de formación en confección para mejorar la empleabilidad de poblaciones vulnerables.
- Fundación Secretos Para Contar — Tejiendo Comunidad – Promoción de lectura: Promueve el gusto por leer en familias rurales con talleres, libros y juegos.
- Gotrendier — Transformando el futuro de la moda con responsabilidad social y ambiental: Impulsa la moda sostenible mediante economía circular.
- Grupo Bolívar — Nos Cuidamos: Bienestar emocional y salud mental: Ecosistema de bienestar emocional y salud mental para trabajadores y sus familias.
- Italcol S.A. — Modelo Integral de Bienestar: Diagnostica condiciones de vida de los colaboradores y mejora su bienestar.
- Racafé — Crecer: Herramienta para generar cambios en los sistemas productivos de proveedores de café.
- Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) — Programa nacional de Inmersiones Sociales “Con los Pies en la Tierra”: Impulsa la transformación sostenible de territorios colombianos.
- Postobón — Contribución a la seguridad hídrica del río Palo (Cauca): Garantiza la seguridad hídrica y fomenta la restauración ecológica.
- Banco de Bogotá — Tarjeta Débito Amazonia: Conecta a clientes con la restauración ambiental mediante siembra de árboles.
- Bavaria — MiPáramo: Conservación y restauración de bosques altoandinos y páramos.
- Smurfit Westrock — Conservamos la Vida (Oso Andino): Protege al oso andino y promueve prácticas sostenibles.
- Centro para la Educación Ambiental Bisvita — Programa Basura Cero de San Francisco: Implementa recolección selectiva de residuos.
- Novo Nordisk Colombia — Ciudades para una mejor salud: Construye entornos urbanos saludables.
- Alpina — Descarbonización Alpina: Gestión y reducción de la huella de carbono de la compañía.
- Botanic Health Garden — Botanic Health Garden: Jardines temáticos especializados en plantas medicinales.
- Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá — Alianzas de valor compartido QCO2: Promueve prácticas ganaderas sostenibles.
- Elis Colombia — Reúso/reciclaje de ropa al final de su vida útil y del retal de confección: Modelo de economía circular centrado en el reciclaje textil.
- Fundación Alpina — Conucos Sostenibles. Cultivando un futuro resiliente: Mejora condiciones de vida de familias indígenas.
- Fundación Cardioinfantil — Pedagogía Hospitalaria: Apoya aprendizaje y desarrollo de niños y jóvenes en tratamiento médico.
- Grupo Vanti — Movilidad Sostenible y Segura: Analiza factores culturales y comportamentales en la conducción.
- Itaú Colombia — Páramos para el Futuro: Conservación y restauración de páramos en Colombia.
- Colgas S.A. E.S.P. — Potenciar el Espíritu Emprendedor: Financia y capacita a emprendedores.
- Davivienda — Pyme Mujer Davivienda: Promueve inclusión financiera de mujeres líderes de pymes.
- Dislicores — Un Arrecife de Vida: Recolecta y transforma botellas de vidrio para la siembra de corales.
- Fundación Corficolombiana — Destinos Sostenibles: San Luis de Palenque: Fortalece el turismo comunitario.
- Ingenio Providencia S.A. — Colegio Providencia: Educación gratuita y de calidad con énfasis en inglés y programación.
- Konecta — El talento no tiene etiquetas, solo oportunidades: Modelo de inclusión y diversidad.
- Organización La Esperanza S.A. — Árbol de la Esperanza: Conservación y acciones contra el cambio climático.
- Puerto de Cartagena — Ecoguardianes: Fomenta conciencia y cultura ambiental en niños y familias.
- Puerto de Cartagena — Escuela Inteligente: Fortalece la calidad educativa y el desarrollo social.
- Fundación Global Humanitaria — Educando para la Paz: Aprendamos Todos a Leer en Tumaco: Alfabetización inicial y refuerzo escolar.
- Fundación Iguaraya — Herencia Travel: Turismo comunitario regenerativo.
- Fundación Parque Jaime Duque — Programa Árboles para mi País: Restauración de ecosistemas y protección del recurso hídrico.
- Fundación Ambiental ECO-S Colombia — Restauración ecológica y educación ambiental.
- Monet Colombia — Yo Soy M – Inclusión financiera para todas: Acelera la inclusión financiera de mujeres.
- Palmar de Oriente — Conservación y recuperación de áreas naturales aledañas a los cultivos de palma de aceite: Programa integral de conservación y recuperación.
- Productos Familia — Zero landfill en lodos papeleros: Transformación sostenible y reducción de huella de carbono.
- SierraCol Energy — Descarbonización, eficiencia energética e innovación: Programa de descarbonización y eficiencia energética.
- TIGO — ContigoConectados: Promueve el uso responsable y creativo de internet.