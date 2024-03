Esta fintech no reporta a los morosos, sino a los buenas pagas, ¿cuál es su negocio?

Eso también lo hacen otras fintech, pero su diferenciador es que se concentran en hacer reportes positivos mensuales de todos sus usuarios a las centrales de riesgo crediticio para mejorar su historial y que posteriormente puedan tener acceso a créditos de mayores montos. No envían los reportes negativos. “Esta es una solución para alargar el salario de aquellos a los que no les alcanza y su principal uso es el pago de necesidades básicas como mercado, transporte o servicios públicos”, explica María Camila Fajardo, directora de estrategia de inclusión financiera de Monet, empresa que tenía hasta el cierre del año pasado 360.000 usuarios y que desde octubre de 2020 ha entregado 1 millón de créditos digitales.

Fajardo explica que la idea de Monet es no basarse solamente en la consulta en las centrales de riesgo (Datacrédito y Transunion) para determinar si le pueden prestar a una persona, pues el haber estado en mora en alguna obligación en el pasado no implica que no vaya a cumplir, además existen otras variables para analizar el riesgo como el pago de facturas o del arriendo “Y eso no suele verlo una entidad financiera tradicional”, explica.