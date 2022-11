¿Sin vida crediticia? Esta fintech presta hasta $500.000 sin mirar centrales de riesgo

Monet es una de las fintech colombiana que les permite a sus usuarios adelantar parte de sus ingresos en un ciclo de pago por un costo único transaccional, sin interés ni cuotas de manejo. Esta empresa cuenta con más de 120.000 descargas y más de 200.000 transacciones en el último año, tiempo en el que ha desembolsado microcréditos a 230.000 usuarios.

Según el informe de Global Findex 2021 que sale cada tres años, Colombia cuenta con más de 60 % de su población bancarizada, una cifra que ha ido en crecimiento desde el 39 % registrado en 2014. Sin embargo, muchas personas siguen utilizando el dinero en efectivo como método de pago principal en el día a día, por lo que sus puntajes e indicadores de crédito puede que no sean suficientes al momento de solicitar créditos a entidades formales.

Es por esto que, desde el sector privado, se hacen intentos para acercar los servicios financieros a aquellas personas que por diversas razones no se vinculan completamente con la banca tradicional. Por ejemplo, esta fintech le presta hasta el 30 % de los ingresos recurrentes a sus usuarios con tan solo una solicitud digital, lo hace cobrando 7.000 pesos por cada 100.000 desembolsados y con un plazo de pago no mayor a 30 días.

En entrevista con SEMANA, Leonardo Devincenzi, CEO & cofundador de Monet, habla sobre el alcance que esperan tener en Colombia, los retos que enfrentan y el lanzamiento de su nueva billetera digital en alianza con Bancolombia.

SEMANA: Uno de los aspectos que más resaltan de sus préstamos es que no cobran intereses, ni cuotas de manejo, ni tienen en cuenta los reportes o puntajes de las centrales de riesgo, ¿Cómo definen a quién y cuánto le prestan?

Leonardo Devincenzi: Una de las cosas más importantes que nos hemos propuesto es servir, no solo de solución inmediata a nuestros clientes, sino de entrada a la banca tradicional. Para desembolsar un crédito solo revisamos los ingresos promedio del solicitante, por lo que debe tener una cuenta o depósito bancario. Con esa información es que el sistema define el cupo de crédito y el usuario puede hacerlo efectivo en cualquier momento y debe cancelarlo en un plazo de 30 días.

SEMANA: ¿Cómo pasan sus usuarios de un crédito pequeño y corto con ustedes a un aprobado en un banco tradicional?

L.D.: A pesar de que no es requisito tener un buen comportamiento o puntaje registrado en las centrales de riesgo, el cumplimiento de las obligaciones con Monet sí genera reportes positivos en estas entidades, por lo que las personas pueden adquirir experiencia crediticia verificable y, con el tiempo, acceder a productos que les aporten mayor liquidez para comprar una moto, estudiar o comprar alguna propiedad.

SEMANA: Hasta este momento le han depositado préstamos a más de 200.000 colombianos, ¿cuáles son las metas de crecimiento para el próximo año?

L.D.: Monet hoy crece entre 20 % y 30 % mensual. Eso es sistemático, se da desde hace un año y es resultado del voz a voz, de personas que le cuentan otras personas y cada vez se vinculan más. La idea es terminar este año con más de 100.000 créditos mensuales, y en algún momento de 2023 -yo creo que en el segundo semestre - vamos a llegar al millón de créditos mensuales. El cálculo que tienes que hacer es que, en promedio, nosotros préstamos de 20 a 25 dólares, entonces estaríamos prestando en algún momento alrededor de 15 a 20 millones de dólares mensuales.

SEMANA: ¿Qué tal es Colombia como mercado para este tipo de productos y servicios financieros?

L.D.: En general, Latinoamérica es un buen lugar para desarrollar este tipo de soluciones. Nosotros lo que hacemos es resolver problemas de liquidez puntuales en un momento específico, por ejemplo, hay cifras que indican que los prestamistas informales crecieron entre 70 % y 75 % en Colombia, eso habla de la necesidad de liquidez de la gente, es algo que necesita ser atendido de manera formal.

SEMANA: ¿Les preocupa que con la situación actual las personas se alejen de los créditos?

L.D.: No mucho, en términos prácticos lo que ofrecemos son adelantos a bajo costo y que nunca superan el 30% de los ingresos de las personas, para garantizar que pueden pagarlo y no se sobreendeuden. Tú puedes usar el cupo hoy y no usarlo el mes que viene, no es que te estás endeudando a 12 meses o a dos años, te estás endeudando hasta tu próximo cheque y Monet presta contra ingresos y a periodos cortos para disminuir el riesgo y la sobrecarga al cliente. Realmente yo no lo veo como una dificultad. Además de la oferta de este tipo de servicios, Monet se alista para mejorar la billetera digital que ha puesto en el mercado con el apoyo de Bancolombia. Los usuarios podrán acceder de manera directa desde la App Monet a su billetera. Una vez allí, en una primera etapa, podrán solicitar y pagar adelantos de dinero en tiempo real, utilizar los códigos QR del banco para realizar compras en comercios y consultar saldos en segundos. Más adelante podrán realizar pagos de servicios, acceder a créditos de libre destino y programar transferencias, entre otros servicios.