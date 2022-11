Juanita Gómez presenta tres noticias clave este 8 de noviembre; tasa de interés del 0 % en el Icetex, entre ellas

El lamento de Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, por el Mundial que se disputará en Qatar y los preparativos para que Rusia converse de su arsenal nuclear con Estados Unidos, entre las noticias que Juanita Gómez y el equipo periodístico de SEMANA le presentan este martes.

1. Tasas de interés del 0 % en el Icetex

La noticia más importante de este 8 de noviembre es para quienes estudian o han estudiado con un crédito del Icetex. En conversación con Vicky en SEMANA, Mauricio Toro, director de esa entidad, informó que a partir de 2023 la tasa de interés será del 0 % gracias a un artículo contemplado en la reforma tributaria que tanto rechazo ha suscitado desde algunos sectores.

“Y es que gracias a un artículo de la reforma tributaria que logró aprobar el Congreso y gracias al esfuerzo que hacen hoy las universidades, vamos a empezar a prestar, a partir del año entrante, tanto para quienes renuevan crédito como para quienes arrancan, a una tasa de cero por ciento de interés”, afirmó el hasta hace poco congresista de la Alianza Verde.

Las buenas nuevas también pasan por las ayudas que se le brindarán a quienes estén siendo puntuales con sus obligaciones financieras. “Lo primero que estamos haciendo es coger y mirar quiénes han pagado juiciosamente, para poderles decir que les vamos a bajar la tasa de interés. Vamos a ofrecerles una tasa del 5 % para arrancar, pero se les bajará un punto a los buenapaga. La idea es incentivar la cultura de pago”, afirmó Toro.

2. Lamentan que Qatar sea anfitrión del Mundial

A falta de 12 días para que comience la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, concedió una entrevista con el grupo de periódicos suizos Tages-Anzeiger en la que lamentó que un país tan pequeño haya sido escogido para organizar un evento deportivo de tal envergadura. La crítica se suma a otras tantas contra los anfitriones, por, entre otras, la explotación laboral y la discriminación contra la comunidad LGBTQ+.

“La elección de Qatar fue un error y asumo mi responsabilidad porque yo era el presidente de la Fifa en aquel momento”, dijo Joseph Blatter en diálogo con el medio de comunicación en mención.

Joseph Blatter, suspendido de su cargo en 2015 a raíz del escándalo de corrupción, también comentó que lo acordado inicialmente era que Estados Unidos realizará el Mundial de 2022, pero lo pactado cambió en el último momento.

“Nosotros acordamos en el Comité Ejecutivo que Rusia organizaría el Mundial de 2018 y EE. UU. el de 2022. Habría sido un gesto de paz si los dos rivales políticos hubieran organizado el Mundial uno después del otro”, dijo Blatter. Y agregó: “Una semana antes del congreso de la Fifa de 2010, Michel (Platini) me llamó para contarme que nuestro plan no iba a funcionar”.

3. Estados Unidos y Rusia conversarían

Otra noticia importante del día tiene que ver con los preparativos que adelanta Rusia para conversar con Estados Unidos acerca de sus arsenales nucleares. Lo que dice la prensa norteamericana es que serán diálogos de entre los asesores en seguridad de ambos países en búsqueda de disminuir las tensiones generadas desde febrero pasado, cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania.

Acerca del arsenal nuclear de Rusia, Alemania, a través de Olaf Scholz, ministro de Relaciones Exteriores, pidió que fuera descartado durante el conflicto.

“No está permitido y no es legítimo usar armas nucleares en este conflicto... Apelamos a Rusia a que declare que no lo hará. Se trata de un límite que no puede sobrepasarse”, indicó Scholz en medio de un evento del Partido Socialdemócrata alemán, siendo la segunda vez que insiste en este objetivo durante el fin de semana.