En 2026 se entrega por primera vez premio para impulsar el desarrollo científico de la cirugía vascular y angiología

El 32.º IUA World Congress, que se realizará del 25 al 28 de marzo de 2026 en Cartagena de Indias, es uno de los encuentros científicos más relevantes a nivel global en el campo de la medicina vascular. Organizado por la International Union of Angiology (IUA) y Asovascular, reunirá a especialistas en angiología, cirugía vascular y medicina endovascular de más de 70 países para compartir avances, investigaciones y experiencias que marcan el rumbo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vasculares.

Además de ser una plataforma de actualización y colaboración científica, el congreso posiciona a Colombia como un epicentro de conocimiento médico en Iberoamérica.

Por primera vez en la historia de la cirugía vascular y la angiología en Colombia, una pyme como MediVaric respalda la investigación y el desarrollo científico de esta especialidad, a través del Premio MediVaric, que se entregará en el marco del IUA World Congress y del Congreso Colombiano de Cirugía Vascular y Angiología, eventos que este año se realizan de manera conjunta en el país.

“En MediVaric estamos convencidos de que la investigación científica es la base del desarrollo. Por eso, el Premio MediVaric nos enorgullece, al incentivar a estudiantes de medicina, residentes y fellows a ser parte del legado de la cirugía vascular y angiología a través de investigaciones que impacten la vida de pacientes que viven con estas enfermedades en Colombia y el mundo, lo que se suma a nuestro propósito de trabajar con pasión por la salud y compromiso con la vida”, agregó sobre este reconocimiento el gerente general de MediVaric, Jairo Cubillos Muñoz.

Estudiar y promover la investigación de la salud vascular tiene toda la pertinencia si se tiene en cuenta que la World Trombosis Day estima que 1 de cada 4 muertes en el mundo se da a causa de la Trombosis, y en Colombia, desde el punto de vista clínico, Asovascular señala que la Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) es la principal causa prevenible de muerte en el entorno hospitalario y probablemente se ubicaría entre las primeras 15 causas de mortalidad nacional si se registrara adecuadamente.