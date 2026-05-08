Colombiana ganó tres premios Emmy regionales en Estados Unidos por producciones sobre migración e infancia

La comunicadora audiovisual y productora colombiana Laura López obtuvo tres premios Lone Star Emmy en Texas por su trabajo periodístico en Univision, durante una ceremonia realizada en noviembre del año pasado en Dallas, Estados Unidos. Los reconocimientos fueron entregados por producciones enfocadas en migración, infancia y problemáticas sociales que afectan a comunidades latinas.

A sus 27 años, López fue premiada en tres categorías distintas en una misma noche. Ganó como productora en Evening Newscast – Medium Markets por el producto De la justicia a la detención: Migrantes atrapados en la corte; en Daily News Report Single Shift por La pequeña prisionera: El precio del abuso infantil; y en Continuing Coverage por Resistencia desde un árbol: Entre el miedo, la Migra y la libertad.

La comunicadora audiovisual y productora colombiana Laura López continúa consolidando su nombre en la televisión hispana de Estados Unidos tras ganar tres premios Lone Star Emmy en Texas por su trabajo periodístico como productora en Univision. Foto: Suministrada / API

A estos reconocimientos se sumó un nuevo galardón recibido el pasado 11 de abril. La colombiana obtuvo el premio TBNA Awards Texas Broadcast News Award en la categoría Original Digital Content por la producción 100 días de Trump, relacionada con contenido informativo digital en Texas.

López es egresada del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana. Inició su carrera en Dynamo Producciones, donde participó en proyectos como Juanpis González, La Cabeza de Joaquín Murrieta y en la etapa inicial de Cien años de soledad.

Posteriormente viajó a Los Ángeles gracias a una beca de Colfuturo para cursar una maestría en Film and Media Production. Durante ese proceso trabajó en Estrella TV como productora asociada y luego como productora principal de noticieros nacionales.

Su llegada a Univision Texas marcó un nuevo paso en su trayectoria profesional. En poco más de un año dentro de la cadena obtuvo los tres premios Emmy regionales con producciones centradas en historias humanas y sociales.

“Cuando haces una película cuentas tu historia, pero en las noticias conoces las historias reales de la gente. Eso te cambia”, aseguró Laura López.