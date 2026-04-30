La serie Neo 5 de nubia, que se presentó en el Mobile World Congress 2026 en Barcelona, llega a Colombia

El uso intensivo de smartphones —especialmente en gaming móvil, multitarea y consumo de video— ha elevado el estándar técnico de los dispositivos. Hoy, los usuarios no solo buscan potencia, sino equipos que respondan con fluidez, sin retrasos y sin sobrecalentarse incluso en los momentos de mayor exigencia.

Presentada globalmente en el Mobile World Congress 2026 en Barcelona, el nubia Neo serie 5 busca responder con consistencia cuando el nivel de exigencia aumenta.

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Bajo ese principio, la serie Neo 5 integra desarrollos pensados para eliminar fricciones en escenarios de uso intensivo:

Es el único sistema de ventilación integrada activa en su categoría, que garantiza rendimiento estable incluso en sesiones intensas

Potencia optimizada para gaming y multitarea sin interrupciones

Gatillos táctiles 5.0 de alta precisión para una experiencia tipo consola

Pantalla de alta frecuencia para máxima fluidez visual

Batería de larga duración con carga ultrarrápida

Ecosistema de inteligencia artificial con AI Game Space y asistente Demi 2.0

Se trata de un enfoque donde cada componente sostiene el desempeño cuando más se necesita.

“El rendimiento no es solo potencia, es consistencia. Trabajar con James Rodríguez nos permite traducir esa mentalidad del alto nivel a la tecnología: dispositivos que no solo responden rápido, sino que sostienen ese desempeño en el tiempo, incluso bajo uso intensivo.” indica Daniela Jiménez, Gerente de marketing de nubia para Colombia.

La llegada de nubia se da en un contexto donde Colombia muestra un crecimiento sostenido en consumo digital intensivo, con usuarios que alternan entre entretenimiento, productividad y gaming en un mismo dispositivo.

En ese entorno, el reto ya no es ofrecer más funciones, sino garantizar que todas operen sin fricción, incluso en escenarios de alta demanda.

La serie Neo 5 de nubia iniciará su despliegue en Colombia en abril de 2026 como parte de su expansión global, llevando tecnología de alto nivel a un público cada vez más competitivo.