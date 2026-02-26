Cápsula

Marca de tecnología ratifica a James Rodríguez como uno de sus principales embajadores en Colombia

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 11:29 a. m.
James Rodríguez.
James Rodríguez. Foto: @jamesrodriguez10

En un año relevante para el fútbol internacional, el mediocampista colombiano James Rodríguez continúa fortaleciendo su vínculo con la marca tecnológica nubia, que ratificó al jugador como uno de sus principales embajadores en el país.

La alianza forma parte de la estrategia de la marca para reforzar su presencia en Colombia bajo el concepto “Be Yourself”, una filosofía enfocada en usuarios que buscan tecnología adaptable a su estilo de vida y necesidades.

Desde la compañía destacan que la continuidad de James Rodríguez como embajador responde a una afinidad de valores entre el deportista y la marca: disciplina, capacidad de respuesta bajo presión y búsqueda constante de alto rendimiento.

En ese sentido, nubia continúa promoviendo dispositivos diseñados para ofrecer fluidez, estabilidad, potencia optimizada y experiencias visuales avanzadas, así como herramientas de fotografía impulsadas por inteligencia artificial.

Cápsulas

Ahorro en cesantías supera los $26 billones y más de la mitad de retiros se destinan a vivienda

Cápsulas

Aqualia nombra a Angélica María Arbeláez como nueva country manager en Colombia

Cápsulas

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva

Cápsulas

Tokenización permite a conjuntos residenciales recibir pagos recurrentes sin almacenar datos financieros; ¿de qué trata?

Dinero

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Cápsulas

Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá

Cápsulas

El mercado de coloración capilar crece y se moderniza con nuevas técnicas en América Latina: “La evolución exige conocimientos técnicos sólidos”

Deportes

Otro colombiano le dañó la noche a James Rodríguez: así quedó Juárez vs. Club León por la Liga MX

Semana TV

Murió James Harrison, quien le salvó la vida a más de 2 millones de bebés

Semana TV

James Rodríguez podría llegar al Junior de Barranquilla

La marca señala que su enfoque no se limita a especificaciones técnicas, sino a la experiencia integral del usuario en ámbitos como el trabajo, el entretenimiento y la creación de contenido.

Más de Cápsulas

Alquilar casa / arriendo

Ahorro en cesantías supera los $26 billones y más de la mitad de retiros se destinan a vivienda

Angélica María Arbeláez, Aqualia

Aqualia nombra a Angélica María Arbeláez como nueva country manager en Colombia

Magnex y Drummond

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva

Alquilar casa / arriendo

Tokenización permite a conjuntos residenciales recibir pagos recurrentes sin almacenar datos financieros; ¿de qué trata?

El objetivo del banco central es aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos.

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Renault Sanautos

Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá

Estilista antioqueño Álvaro Cadavid

El mercado de coloración capilar crece y se moderniza con nuevas técnicas en América Latina: “La evolución exige conocimientos técnicos sólidos”

Desmaquillarse

Colombia gana terreno como centro de producción cosmética en Latinoamérica: “Conocimiento estratégico”

Mariano Ortega, emprendedor colombiano

Emprendedor colombiano crea startup que formaliza el trabajo doméstico; ha beneficiado a más de 3.000 trabajadoras

Noticias Destacadas