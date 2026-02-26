Marca de tecnología ratifica a James Rodríguez como uno de sus principales embajadores en Colombia

En un año relevante para el fútbol internacional, el mediocampista colombiano James Rodríguez continúa fortaleciendo su vínculo con la marca tecnológica nubia, que ratificó al jugador como uno de sus principales embajadores en el país.

La alianza forma parte de la estrategia de la marca para reforzar su presencia en Colombia bajo el concepto “Be Yourself”, una filosofía enfocada en usuarios que buscan tecnología adaptable a su estilo de vida y necesidades.

Desde la compañía destacan que la continuidad de James Rodríguez como embajador responde a una afinidad de valores entre el deportista y la marca: disciplina, capacidad de respuesta bajo presión y búsqueda constante de alto rendimiento.

En ese sentido, nubia continúa promoviendo dispositivos diseñados para ofrecer fluidez, estabilidad, potencia optimizada y experiencias visuales avanzadas, así como herramientas de fotografía impulsadas por inteligencia artificial.

La marca señala que su enfoque no se limita a especificaciones técnicas, sino a la experiencia integral del usuario en ámbitos como el trabajo, el entretenimiento y la creación de contenido.