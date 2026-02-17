Gente

La marca colombiana que ‘contrató’ el pelo de la cantante Greeicy Rendón, pero ‘no a la artista’: ¿por qué?

La iniciativa se centra en el cabello de la artista como elemento central de la campaña, sin recurrir a la figura de la cantante.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 1:59 p. m.
Greeicy Rendón
Greeicy Rendón Foto: Tomada de Instagram @greeicy

La marca colombioana La Poción lanzó la campaña ‘Tu pelo es como tú’, en la que el protagonismo recae en el cabello de la cantante Greeicy Rendón, en lugar de la artista misma. La iniciativa busca mostrar que el pelo refleja la identidad personal y los estados emocionales de quienes lo poseen.

Angélica Quintero, cofundadora de La Poción, explicó que la decisión de “contratar el pelo de Greicy como un ‘activo simbólico y narrativo’ responde a una necesidad de disrupción”. Añadió que “el pelo de Greicy ha acompañado cada etapa de su vida y de su carrera, evidenciando cambios tanto estéticos como emocionales. El pelo responde a lo que sentimos y a nuestro ritmo de vida; por eso, decidimos reconocerlo como el verdadero protagonista y tratarlo como una celebridad por sí mismo”.

El romántico video de Mike Bahía, junto a Greeicy Rendón, con el que recibieron halagos y demostraron su amor

Greeicy Rendón aseguró que la colaboración tuvo un significado personal. “Para mí, el pelo es una forma de expresión y una parte de mi identidad. Acompaña mis decisiones y mis cambios personales y artísticos. Probé los productos de La Poción y pude ver cómo se adaptan a mis rutinas y a mis cambios, por eso ahora son parte fundamental en el cuidado diario de mi pelo”.

La campaña busca generar un diálogo sobre la relación entre el cuidado del cabello y el bienestar emocional. Quintero señaló que invita a las personas “a observarse en el espejo no para ver una imagen idealizada, sino para descifrar lo que su pelo está intentando decir sobre su estado emocional”.

